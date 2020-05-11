В Израиле умерли два пациента с коронавирусом

Согласно сводке минздрава на утро понедельника, с вечера воскресенья были диагностированы 15 новых случаев заболевания, общее число случаев достигло 16 492.
По данным министерства, сейчас в стране коронавирусом больны 4 690 человек, 73 из них в тяжелом состоянии, 64 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 11 548 пациентов выздоровели.
Израиль начал постепенный выход из режима карантина. С понедельника из-за улучшения эпидемиологической обстановки в стране отменён запрет на посещение парков, а возвращающимся из-за границы разрешено проходить двухнедельный карантин в домашних условиях.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.