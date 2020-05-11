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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T13:00
https://ria.ru/20200511/1571273304.html
В Израиле умерли два пациента с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569912840_0:321:3072:2048_1036x0_80_0_0_f706abbaaad87dd736436e0f77f7da3c.jpg
РИА Новости

В Израиле умерли два пациента с коронавирусом

13:00 11.05.2020
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© РИА Новости / Амит Шааль / Перейти в фотобанкМестные жители на одной из улиц Тель-Авива
Местные жители на одной из улиц Тель-Авива
© РИА Новости / Амит Шааль
Перейти в фотобанк
Местные жители на одной из улиц Тель-Авива. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая - РИА Новости. Еще два пациента с COVID-19 скончались в Израиле с вечера воскресенья, общее число умерших достигло 254, сообщает министерство здравоохранения страны.
Согласно сводке минздрава на утро понедельника, с вечера воскресенья были диагностированы 15 новых случаев заболевания, общее число случаев достигло 16 492.
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По данным министерства, сейчас в стране коронавирусом больны 4 690 человек, 73 из них в тяжелом состоянии, 64 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 11 548 пациентов выздоровели.
Израиль начал постепенный выход из режима карантина. С понедельника из-за улучшения эпидемиологической обстановки в стране отменён запрет на посещение парков, а возвращающимся из-за границы разрешено проходить двухнедельный карантин в домашних условиях.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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