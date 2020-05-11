В России 75 процентов масок производится отечественными предприятиями

"И вот, например, с середины марта производство защитных костюмов выросло в 15 раз, а антисептиков, которые тоже очень нужны для защиты, это в 7 раз выросло. И сейчас там почти 380 тысяч литров в сутки производит наша промышленность", - добавил Чернышенко.