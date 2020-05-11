В России 75 процентов масок производится отечественными предприятиями

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российские предприятия производят 75% масок для страны, остальное Минпромторг импортирует, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Есть нормативы. Они создаются для разных групп населения, но прежде всего для работников системы здравоохранения, которые у нас на передовой. И они должны быть лучше всего защищены. В начале действительно мы видели о том, что средств индивидуальной защиты иногда не хватало, но сейчас Минпромторг эту задачу решил. У нас и собственное производство в России выросло, то есть масок сейчас выпускается около 9 миллионов штук в сутки. Это примерно в 5 раз больше, чем было в середине марта. А потребление масок примерно 12 миллионов в сутки. То есть 75 процентов в России производится нашими собственными предприятиями, а еще там четыре - четыре с половиной миллиона масок, Минпромторг импортирует их из разных мест", - рассказал Чернышенко в интервью Наиле Аскер-заде, показанном в эфире "России 24".
Другие средства защиты, по словам Чернышенко, тоже производятся в России.
"И вот, например, с середины марта производство защитных костюмов выросло в 15 раз, а антисептиков, которые тоже очень нужны для защиты, это в 7 раз выросло. И сейчас там почти 380 тысяч литров в сутки производит наша промышленность", - добавил Чернышенко.
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