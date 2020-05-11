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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T12:58
https://ria.ru/20200511/1571273235.html
В Москву вернулись 74 россиянина с Кипра
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570750857_0:200:3286:2048_1036x0_80_0_0_795766cc35e0c1ae64b3f597be553b8a.jpg
РИА Новости

В Москву вернулись 74 россиянина с Кипра

12:58 11.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкТерминал F Международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина
Терминал F Международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Терминал F Международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Спецрейсом авиакомпании Cyprus Airway в Москву из Ларнаки вернулись 74 российских гражданина, сообщили в посольстве России на Кипре.
"10 мая 74 российских гражданина вернулись в Россию специальным рейсом "Кипрских авиалиний" по маршруту Ларнака-Москва", - говорится в сообщении, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.
Отмечается, что сотрудники посольства оказали россиянам необходимое содействие в их возвращении на родину, в том числе обеспечив организованную доставку с севера острова на юг.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаЛарнака (район)КипрМоскваВ мире
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