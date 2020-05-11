В Москву вернулись 74 россиянина с Кипра

"10 мая 74 российских гражданина вернулись в Россию специальным рейсом "Кипрских авиалиний" по маршруту Ларнака-Москва", - говорится в сообщении, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.
Отмечается, что сотрудники посольства оказали россиянам необходимое содействие в их возвращении на родину, в том числе обеспечив организованную доставку с севера острова на юг.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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