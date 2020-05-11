В Адыгее рассказали, как будут принимать решения о снятии ограничений

КРАСНОДАР, 11 мая - РИА Новости. Власти Адыгеи с 12 мая будут принимать решения о снятии ограничений, введенных ранее в связи с коронавирусом, с учетом эпидемиологической обстановки в каждом муниципалитете, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

"В настоящее время в республике обеспечен высокий процент тестирования, уровень резервного коечного фонда, однако, по данным Роспотребнадзора , нестабилен показатель распространения инфекции. В основном это связано с уровнем заболевания в Адыгейске , где зарегистрирован самый высокий показатель распространения инфекции. В некоторых муниципалитетах прирост заболевания невысокий. В связи с этим решено поэтапно и с ориентиром на эпидобстановку в каждом муниципальном образовании принимать решения о снятии с 12 мая ограничений, но с учетом соблюдения всех санитарных требований", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет об открытии предприятий сферы услуг, в частности, салонов красоты, автомоек, а также продовольственной и хозяйственно-бытовой части рынков. По мере готовности планируется открыть и ярмарки выходного дня.

"Все решения оперативного штаба должны быть гибкими и варьироваться в зависимости от эпидобстановки в конкретном муниципалитете. Но это пока не касается Адыгейска, здесь необходимо обеспечить строгий контроль за режимом самоизоляции до снижения уровня заболеваемости", - цитирует пресс-служба главу республики Мурата Кумпилова

Отмечается, что глава Адыгеи указал на ответственность администраций рынков, предприятий и организаций за постоянное соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. При ухудшении эпидситуации будут приниматься решения о возвращении к ограничительным мерам.

"При этом режим самоизоляции сохраняется, особенно необходимо его соблюдать людям в возрасте старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями", – добавил Кумпилов.