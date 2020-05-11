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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T12:55
https://ria.ru/20200511/1571273162.html
В Адыгее рассказали, как будут принимать решения о снятии ограничений
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571199798_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_3e413ca9b94659354652cd92fe4a168f.jpg
РИА Новости

В Адыгее рассказали, как будут принимать решения о снятии ограничений

12:55 11.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач с пациентом
Врач с пациентом
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач с пациентом. Архивное фото
КРАСНОДАР, 11 мая - РИА Новости. Власти Адыгеи с 12 мая будут принимать решения о снятии ограничений, введенных ранее в связи с коронавирусом, с учетом эпидемиологической обстановки в каждом муниципалитете, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"В настоящее время в республике обеспечен высокий процент тестирования, уровень резервного коечного фонда, однако, по данным Роспотребнадзора, нестабилен показатель распространения инфекции. В основном это связано с уровнем заболевания в Адыгейске, где зарегистрирован самый высокий показатель распространения инфекции. В некоторых муниципалитетах прирост заболевания невысокий. В связи с этим решено поэтапно и с ориентиром на эпидобстановку в каждом муниципальном образовании принимать решения о снятии с 12 мая ограничений, но с учетом соблюдения всех санитарных требований", - говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идет об открытии предприятий сферы услуг, в частности, салонов красоты, автомоек, а также продовольственной и хозяйственно-бытовой части рынков. По мере готовности планируется открыть и ярмарки выходного дня.
"Все решения оперативного штаба должны быть гибкими и варьироваться в зависимости от эпидобстановки в конкретном муниципалитете. Но это пока не касается Адыгейска, здесь необходимо обеспечить строгий контроль за режимом самоизоляции до снижения уровня заболеваемости", - цитирует пресс-служба главу республики Мурата Кумпилова.
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Отмечается, что глава Адыгеи указал на ответственность администраций рынков, предприятий и организаций за постоянное соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. При ухудшении эпидситуации будут приниматься решения о возвращении к ограничительным мерам.
"При этом режим самоизоляции сохраняется, особенно необходимо его соблюдать людям в возрасте старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями", – добавил Кумпилов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Мурат КумпиловФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)АдыгейскОбщество
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