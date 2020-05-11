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2020-05-11T12:54
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Додон осудил "политический туризм" депутатов в парламенте
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РИА Новости

Додон осудил "политический туризм" депутатов в парламенте

12:54 11.05.2020
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© Sputnik / Родион Прока / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон во время брифинга в Кишиневе
Президент Молдавии Игорь Додон во время брифинга в Кишиневе
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в фотобанк
Президент Молдавии Игорь Додон во время брифинга в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 11 мая — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон выступил с критикой перехода некоторых депутатов парламента республики из одной фракции в другую, поскольку это может привести к политическому кризису.
Ранее парламентская фракция Pro Moldova призвала депутатов из других партий создать антиправительственный блок, чтобы сместить правительство Иона Кику. О своем решении поддержать этот блок сообщили три депутата, вышедших из правящей коалиции, еще один парламентарий покинул ряды Демпартии, но пока не принял решение о поддержке оппозиционного блока. Поддержать фракцию Pro Moldova решила и партия "Шор".
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"Мы констатируем возврат некоторых политических сил и личностей к порочной практике "политического туризма". Сегодня представители правых политических сил приветствуют перебежчиков и даже надеются, что их число увеличится. Если они хотят политического кризиса, пусть отвечают за его последствия, а мы преодолеем и этот вызов и не позволим дестабилизировать страну", - написал Додон на своей странице в Facebook.
По словам президента, в настоящее время примерно 13-14 депутатов покинули фракции партий, в составе которых они прошли в парламент, что составляет более 10% состава законодательного органа.
Партия "Шор" представлена в парламенте семью депутатами. Фракция Pro Moldova насчитывает восемь человек. Всего в парламенте Молдавии 101 депутат.
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