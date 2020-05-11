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2020-05-11T12:53
https://ria.ru/20200511/1571273017.html
Пять пострадавших при пожаре в Красногорске находятся в реанимации
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571272632_0:0:1017:572_1036x0_80_0_0_9ef0c52a33249c3137f09b39c62ad3d6.jpg
РИА Новости

Пять пострадавших при пожаре в Красногорске находятся в реанимации

12:53 11.05.2020
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© МЧС РФ / Перейти в фотобанкЧастный хоспис в Красногорске, где в результате пожара погибли 9 человек
Частный хоспис в Красногорске, где в результате пожара погибли 9 человек
© МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Частный хоспис в Красногорске, где в результате пожара погибли 9 человек
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Пятеро пострадавших во время пожара в подмосковном Красногорске в реанимации, из них трое – на аппаратах искусственной вентиляции легких, сообщили РИА Новости в пресс-службе муниципалитета.
МЧС в ночь на понедельник сообщило о пожаре в частном хосписе в Красногорске. По последним данным, погибли девять человек, еще девять госпитализированы. СК сообщил о возбуждении уголовного дела, назвав вероятной причиной произошедшего неисправность электропроводки. По данным местных властей, в здании, где произошел пожар, хоспис не зарегистрирован.
Кадры задержания организатора хосписа, где при пожаре погибли люди
Вчера, 12:48
СК опубликовал видео с места пожара в хосписе в Красногорске
"На данный момент в больнице находятся: ... одного пациента родственники уже забрали домой, пятеро - в реанимации, из них трое - на ИВЛ", - говорится в сообщении.
Сейчас самое важное – оказать максимальную помощь постояльцам частного заведения, почти всех родственников оповестили, до четверых продолжают дозваниваться, рассказала глава Красногорска Эльмира Хаймурзина, слова которой приводятся в сообщении.
"Все, кто сейчас находится во втором корпусе этого комплекса, обеспечены продуктами питания и предметами первой необходимости. Четверых постояльцев родственники уже забрали домой из заведения по улице Тенистая, 4", - подчеркнула Хаймурзина.
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Эльмира ХаймурзинаСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КрасногорскПроисшествия
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