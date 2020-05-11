Пять пострадавших при пожаре в Красногорске находятся в реанимации

Частный хоспис в Красногорске, где в результате пожара погибли 9 человек

Частный хоспис в Красногорске, где в результате пожара погибли 9 человек

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Пятеро пострадавших во время пожара в подмосковном Красногорске в реанимации, из них трое – на аппаратах искусственной вентиляции легких, сообщили РИА Новости в пресс-службе муниципалитета.

МЧС в ночь на понедельник сообщило о пожаре в частном хосписе в Красногорске . По последним данным, погибли девять человек, еще девять госпитализированы. СК сообщил о возбуждении уголовного дела, назвав вероятной причиной произошедшего неисправность электропроводки. По данным местных властей, в здании, где произошел пожар, хоспис не зарегистрирован.

"На данный момент в больнице находятся: ... одного пациента родственники уже забрали домой, пятеро - в реанимации, из них трое - на ИВЛ", - говорится в сообщении.

Сейчас самое важное – оказать максимальную помощь постояльцам частного заведения, почти всех родственников оповестили, до четверых продолжают дозваниваться, рассказала глава Красногорска Эльмира Хаймурзина , слова которой приводятся в сообщении.