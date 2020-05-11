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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T12:52
https://ria.ru/20200511/1571272982.html
В Крыму задействовали вертолет для поиска нарушителей самоизоляции
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570061457_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_2009b26603e800adcfad0591f4cea7d2.jpg
РИА Новости

В Крыму задействовали вертолет для поиска нарушителей самоизоляции

12:52 11.05.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на набережную в Симеизе, Крым
Вид на набережную в Симеизе, Крым
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Вид на набережную в Симеизе, Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Вертолет задействован для поиска нарушителей режима самоизоляции в Крыму, сообщил заместитель начальника полиции регионального МВД Александр Смаглин.
"Совместно с Росгвардией мы на вертолете провели мониторинг с воздуха Судакского, Алуштинского и Ялтинского региона. Это нам позволило зафиксировать в целом удовлетворительное состояние (режима самоизоляции - ред). И позволило выявить места, где граждане нашли лазеечки и проводили свой досуг, мы оперативно отработали их нарядами", - сказал Смаглин в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространения COVID-19.
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Он добавил, что мониторинг с воздуха прибрежных территорий Крыма будет продолжен. Согласно прогнозу синоптиков, в Крыму на предстоящей неделе установится тепля погода с дневными температурами до 26 градусов. Температура воды в Черном море в зависимости от региона от 10 до 15 градусов.
Сроки самоизоляции для жителей республики продлены до 11 мая. Глава Крыма обязал всех прибывающих на полуостров с 1 мая, не имеющих в Крыму регистрации или собственности, находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Черное мореРеспублика Крым
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