В Крыму задействовали вертолет для поиска нарушителей самоизоляции

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Вертолет задействован для поиска нарушителей режима самоизоляции в Крыму, сообщил заместитель начальника полиции регионального МВД Александр Смаглин.
"Совместно с Росгвардией мы на вертолете провели мониторинг с воздуха Судакского, Алуштинского и Ялтинского региона. Это нам позволило зафиксировать в целом удовлетворительное состояние (режима самоизоляции - ред). И позволило выявить места, где граждане нашли лазеечки и проводили свой досуг, мы оперативно отработали их нарядами", - сказал Смаглин в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространения COVID-19.
Он добавил, что мониторинг с воздуха прибрежных территорий Крыма будет продолжен. Согласно прогнозу синоптиков, в Крыму на предстоящей неделе установится тепля погода с дневными температурами до 26 градусов. Температура воды в Черном море в зависимости от региона от 10 до 15 градусов.
Сроки самоизоляции для жителей республики продлены до 11 мая. Глава Крыма обязал всех прибывающих на полуостров с 1 мая, не имеющих в Крыму регистрации или собственности, находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.
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