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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T12:51
https://ria.ru/20200511/1571272939.html
Вице-премьер Чернышенко рассказал об отчетности по коронавирусу
https://cdn21.img.ria.ru/images/156369/17/1563691789_0:10:2911:1647_1036x0_80_0_0_dcb8caff6dd9ecb7e71132c4fed19b32.jpg
РИА Новости

Вице-премьер Чернышенко рассказал об отчетности по коронавирусу

12:51 11.05.2020
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Отчетность губернаторов, министерств и ведомств по коронавирусу собирается в режиме онлайн и обновляется ежечасно, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Отчетность собирается в системе в режиме онлайн, поэтому нельзя сказать, сколько раз в неделю, то есть, она непрерывно обновляется, я бы сказал ежечасно. Источников очень много, их больше 250, и понятно, что и не только губернаторы, но там еще и более 25 различных министерств и ведомств эту информацию предоставляют по трем основным направлениям", - сказал Чернышенко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24", отвечая на вопрос, сколько раз в неделю губернаторы направляют информацию и проверяются ли как-то эти цифры.
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По его словам, "это обеспеченность системы здравоохранения, ее готовность к тому, чтобы лечить людей, поддержка населения и поддержка экономики".
"Самая главная задача - как раз сдержать это распространение инфекции, сделать, как вот говорят, эту кривую более гладкой и сохранить здоровье наших граждан", - подчеркнул Чернышенко.
"А с точки зрения экономических последствий, ну, конечно, мы все усилия прилагаем для того, чтобы этот неминуемый удар был как можно более смягчен этими мерами, но, опять же, фокус идет на здоровье каждого человека. Вот, но при этом у правительства есть весь необходимый набор данных для того, чтобы не вслепую оказывать меры поддержки, а именно туда, куда они действительно нужны. И также есть возможность получения некоей обратной связи, когда ты понимаешь то, что эти меры поддержки привели к какому-то результату", - отметил вице-премьер.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий ЧернышенкоОбщество
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