СК опубликовал видео с места пожара в хосписе в Красногорске

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео с места пожара в хосписе в Красногорске.
На кадры попали интерьеры частного дома, оборудованного под хоспис, а также сам мужчина во время допроса.
Пожар в хосписе произошел в ночь на понедельник. Погибли девять человек, еще столько же госпитализированы, большинство из них находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
По предварительным данным, возгорание началось с сауны на втором этаже. Возбуждено уголовное дело, владельца учреждения задержали.
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