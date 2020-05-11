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2020-05-11T14:23
https://ria.ru/20200511/1571272815.html
СК опубликовал видео с места пожара в хосписе в Красногорске
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РИА Новости

СК опубликовал видео с места пожара в хосписе в Красногорске

12:48 11.05.2020 (обновлено: 14:23 11.05.2020)
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео с места пожара в хосписе в Красногорске.
На кадры попали интерьеры частного дома, оборудованного под хоспис, а также сам мужчина во время допроса.
На месте пожара в частном хосписе в Красногорске
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Пожар в хосписе произошел в ночь на понедельник. Погибли девять человек, еще столько же госпитализированы, большинство из них находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
По предварительным данным, возгорание началось с сауны на втором этаже. Возбуждено уголовное дело, владельца учреждения задержали.
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Пожар в хосписе в КрасногорскеСледственный комитет России (СК РФ)КрасногорскПроисшествия
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