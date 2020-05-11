СК опубликовал видео с места пожара в хосписе в Красногорске

На кадры попали интерьеры частного дома, оборудованного под хоспис, а также сам мужчина во время допроса.

Пожар в хосписе произошел в ночь на понедельник. Погибли девять человек, еще столько же госпитализированы, большинство из них находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.