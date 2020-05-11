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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T12:47
https://ria.ru/20200511/1571272757.html
Число зараженных коронавирусом в Бельгии приблизилось к 53,5 тысячи
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570457413_0:149:3113:1900_1036x0_80_0_0_bb4333e688f8a7b5d1e826fe2809ee6e.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Бельгии приблизилось к 53,5 тысячи

12:47 11.05.2020
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© REUTERS / Yves HermanМедицинский персонал в отделении COVID-19 в больнице в Льеже, Бельгия
Медицинский персонал в отделении COVID-19 в больнице в Льеже, Бельгия
© REUTERS / Yves Herman
Медицинский персонал в отделении COVID-19 в больнице в Льеже, Бельгия
БРЮССЕЛЬ, 11 мая - РИА Новости. В Бельгии за минувшие сутки зафиксировано 368 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших с начала вспышки составляет 53 449, сообщает в понедельник кризисный штаб министерства здравоохранения страны.
Накануне сообщалось о 485 заболевших.
Медики подчеркивают, что число заболевших и умерших, а также количество госпитализированных продолжает постепенно снижаться, но необходимо продолжать строгое соблюдение санитарных рекомендаций в период снятия карантинных мер.
За сутки в Бельгии скончались 62 заболевших с подтвержденным диагнозом или подозрением на коронавирус (накануне сообщалось о 75 летальных исходах), общее число погибших составляет 8 707.
Медики также отмечают, что количество госпитализированных продолжает снижаться. На сегодня оно составляет 2 222 человека, госпитализированы 60 новых пациентов (накануне их число составляло 83). Число пациентов в отделениях интенсивной терапии накануне впервые снизилось ниже отметки в 500, сегодня в реанимации находятся 478 человек. Выписались 55 выздоровевших.
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С 4 мая в Бельгии началась поэтапная отмена мер изоляции. В минувший понедельник возобновили работу компании, деятельность которых не предполагает прямого контакта с клиентами. По оценкам СМИ, в таких компаниях работает порядка 700 тысяч сотрудников. Что касается ресторанов, кафе, баров и ночных клубов, то их открытие начнется поэтапно 8 июня.
С 11 мая, начался второй этап отмены ограничений, власти Бельгии разрешили открыться всем магазинам, а также уличным торговцам. Кроме того, бельгийцам разрешено ходить в гости: допускается принимать до 4 гостей из одной семьи, рекомендовано, чтобы подобные встречи проходили в саду или на улице. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным.
Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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