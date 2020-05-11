Число зараженных коронавирусом в Бельгии приблизилось к 53,5 тысячи

Медицинский персонал в отделении COVID-19 в больнице в Льеже, Бельгия

Медицинский персонал в отделении COVID-19 в больнице в Льеже, Бельгия

БРЮССЕЛЬ, 11 мая - РИА Новости. В Бельгии за минувшие сутки зафиксировано 368 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших с начала вспышки составляет 53 449, сообщает в понедельник кризисный штаб министерства здравоохранения страны.

Накануне сообщалось о 485 заболевших.

Медики подчеркивают, что число заболевших и умерших, а также количество госпитализированных продолжает постепенно снижаться, но необходимо продолжать строгое соблюдение санитарных рекомендаций в период снятия карантинных мер.

За сутки в Бельгии скончались 62 заболевших с подтвержденным диагнозом или подозрением на коронавирус (накануне сообщалось о 75 летальных исходах), общее число погибших составляет 8 707.

Медики также отмечают, что количество госпитализированных продолжает снижаться. На сегодня оно составляет 2 222 человека, госпитализированы 60 новых пациентов (накануне их число составляло 83). Число пациентов в отделениях интенсивной терапии накануне впервые снизилось ниже отметки в 500, сегодня в реанимации находятся 478 человек. Выписались 55 выздоровевших.

С 4 мая в Бельгии началась поэтапная отмена мер изоляции. В минувший понедельник возобновили работу компании, деятельность которых не предполагает прямого контакта с клиентами. По оценкам СМИ, в таких компаниях работает порядка 700 тысяч сотрудников. Что касается ресторанов, кафе, баров и ночных клубов, то их открытие начнется поэтапно 8 июня.

С 11 мая, начался второй этап отмены ограничений, власти Бельгии разрешили открыться всем магазинам, а также уличным торговцам. Кроме того, бельгийцам разрешено ходить в гости: допускается принимать до 4 гостей из одной семьи, рекомендовано, чтобы подобные встречи проходили в саду или на улице. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным.

Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса.