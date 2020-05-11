Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T15:13
https://ria.ru/20200511/1571272702.html
Путин снова обратится к россиянам
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570699995_0:0:2961:1666_1036x0_80_0_0_da4b3343f0e726d69f86658e3bbebe23.jpg
РИА Новости

Путин снова обратится к россиянам

12:45 11.05.2020 (обновлено: 15:13 11.05.2020)
1087164
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в РФ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщила пресс-служба Кремля.
Уточняется, что речь пойдет о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране и новых мерах по поддержке граждан и экономики.
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
6 мая, 18:42Распространение нового коронавируса
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
В конце апреля президент продлил выходные дни — с учетом праздников — по 11 мая включительно. Путин также поручил правительству, Роспотребнадзору и рабочей группе Госсовета разработать рекомендации по поэтапному выходу из режима ранее введенных ограничений.
По последним данным, число выявленных больных COVID-19 в России достигло 221 тысячи, из них более чем 39 тысячам удалось победить инфекцию, 2009 пациентов скончались.
Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.
374604454601185
Обсудить 186
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВладимир Путин
Популярные комментарии
Куда столько помощи, Владимир Владимирович? Я уже не знаю куда маски девать - на каждом углу их насильно бесплатно суют. А помощь? Нет, я понимаю, что 1000 баксов в неделю это хорошо, но боюсь привыкну, и это ещё не считая ту штуку баксов что работодатель выплачивает раз в неделю, пока я отдыхаю. Банки замучили: прям насильно предлагают безпроцентные кредиты, причём прошлые кредиты и ипотеки они мне полностью сами закрыли. А соц.службы ещё каждый день гуманитарку привозят прям до двери, палеами приходится их отгонять, так как еду некуда складывать. А налоговая так вообще - вернула мне на карту все мои налоги за последние 10.лет. Я устал от отдыха, денег, еды. Имейте совесть, дайте уж поработать за копейки, отдать последнее в налоговую и банки за кредиты. Я хочу выживать, а не жить. (Сарказм, если что)
11 мая, 13:10
Александр Громов
8311552163148
Сколько уже поддержки!!! Остановитесь, народ скоро привыкнет к щедрости!!!
11 мая, 12:59
Максим Стрельцов
50118703376
Рекомендуем
Президент РФ В. Путин
Путин заявил о завершении периода нерабочих дней
Врачи в кабинете компьютерной томографии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
Россия вышла на третье место в мире по числу заболевших COVID-19
Девушки в медицинских масках
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу
Прохожий в маске на Калужской площади в Москве
Власти Москвы ответили на главные вопросы о снятии самоизоляции
Дождь в Москве
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил разработать план действий по восстановлению экономики
Актер Юрий Стоянов
Актер Юрий Стоянов назвал размер своей пенсии
В Центральном госпитале города Ухань
В Китае вновь появилась зона с высоким уровнем угрозы COVID-19
Олег Ковалев
Умер сенатор Олег Ковалев
Микрофон
Более 30 российских звезд поддержали акцию "Мы Работаем для Вас"
Президент РФ В. Путин поздравил выпускников военных вузов и академий с Днём Победы
Путин объявил о новых мерах поддержки россиян
Президент РФ Владимир Путин
Путин объявил о новых мерах поддержки россиян
LIVE: Обращение Владимира Путина к россиянам
Обращение Владимира Путина к россиянам. Трансляция
Полиция Нидерландов
В Нидерландах нашли мертвой украинку с лайнера Regal Princess
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:46Умер мультипликатор-кукольник Борис Савин
01:31Украинский политолог назвал Зеленского "слабаком в роли президента"
01:21Жителей 24 российских регионов пригласили на вывозной рейс из Нью-Йорка
01:19Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
01:09В Чечне рассказали о планах по ослаблению ограничений из-за COVID-19
01:02Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
00:56Число умерших от COVID-19 в Нью-Йорке может быть выше официальных данных
00:50Трамп прервал пресс-конференцию после перебранки с журналистами
00:49В Госдуме рекомендовали доработать проект о разрыве договора аренды
00:46Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску
00:43В Чечне около 77,2 тысячи человек остались без электроснабжения
00:42Трамп прокомментировал информацию о планах кражи КНР данных по COVID-19
00:37Трамп не исключил, что не будет какое-то время лично общаться с Пенсом
00:33Эксперты оценили причиненный Ирану ущерб от выхода США из СВПД
00:28В США заключенные пытались намеренно заразиться коронавирусом
00:25США не планируют обсуждать новые условия торгового соглашения с Китаем
00:20Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
00:16Названы регионы, жители которых больше всего вовлечены в малый бизнес
00:07В Подмосковье начал действовать "масочный режим"
00:04Правительство утвердило новые выплаты семьям с детьми
Лента новостейМолния