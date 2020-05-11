Путин снова обратится к россиянам

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в РФ

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщила пресс-служба Кремля.

Уточняется, что речь пойдет о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране и новых мерах по поддержке граждан и экономики.

В конце апреля президент продлил выходные дни — с учетом праздников — по 11 мая включительно. Путин также поручил правительству, Роспотребнадзору и рабочей группе Госсовета разработать рекомендации по поэтапному выходу из режима ранее введенных ограничений.

По последним данным, число выявленных больных COVID-19 в России достигло 221 тысячи, из них более чем 39 тысячам удалось победить инфекцию, 2009 пациентов скончались.