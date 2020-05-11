Путин объявил о новых мерах поддержки россиян

"Вы знаете мою позицию, она неизменна. Главное для нас — жизнь, здоровье и безопасность людей. Сегодня, 11 мая, истекает ранее объявленный период нерабочих дней. В общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель. Эта экстраординарная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии. За счет этого мы получили ресурс времени, который использовали прежде всего для того, чтобы существенно повысить готовность всей системы здравоохранения на случай обострения эпидемиологической ситуации", — сказал президент.
"Но нам нельзя допустить срыва, отката назад, новой волны эпидемии и роста тяжких осложнений. <...> Впереди сложный и долгий процесс борьбы с коронавирусом без права на ошибку. Опасно и безрассудно забегать вперед, но и сидеть сложа руки, не принимая мер по поддержке экономики, нельзя", — подчеркнул российский лидер.
Поддержка граждан и экономики
Помощь семьям с детьми
"С самого начала мы приняли принципиальное решение помогать прежде всего людям, нашим гражданам, которые нуждаются в этой поддержке. Ключевым критерием поддержки бизнеса, системообразующих предприятий также стало сохранение занятости и заработных плат, доходов сотрудников. <...> Cейчас, когда мы только начинаем выходить из режимов ограничений, когда у людей и бизнеса накопилось немало проблем, нужны дополнительные действия, прямая помощь гражданам", — сказал Путин.
Поддержка бизнеса и самозанятых граждан
"По последним данным, число официально зарегистрированных безработных в России достигло одного миллиона четырехсот тысяч. Это в два раза выше уровня начала апреля. Ситуация непростая и требует комплексных действий по стабилизации рынка труда, по поддержке людей, потерявших работу. <...> Наша главная задача — максимально снизить риски дальнейшего роста безработицы и здесь также сработать на опережение", — отметил президент.