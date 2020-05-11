Путин объявил о новых мерах поддержки россиян

Президент РФ В. Путин поздравил выпускников военных вузов и академий с Днём Победы

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Владимир Путин в четвертый раз выступил с телеобращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции и предложил новые меры для безопасности граждан и поддержки экономики.

"Вы знаете мою позицию, она неизменна. Главное для нас — жизнь, здоровье и безопасность людей. Сегодня, 11 мая, истекает ранее объявленный период нерабочих дней. В общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель. Эта экстраординарная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии. За счет этого мы получили ресурс времени, который использовали прежде всего для того, чтобы существенно повысить готовность всей системы здравоохранения на случай обострения эпидемиологической ситуации", — сказал президент.

По словам главы государства, Россия подошла к следующему этапу — смягчению режима ограничений, однако одномоментным он не будет. Так, с 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и всех отраслей завершается, однако опасность COVID-19 сохраняется, поэтому борьба с эпидемией продолжается.

"Но нам нельзя допустить срыва, отката назад, новой волны эпидемии и роста тяжких осложнений. <...> Впереди сложный и долгий процесс борьбы с коронавирусом без права на ошибку. Опасно и безрассудно забегать вперед, но и сидеть сложа руки, не принимая мер по поддержке экономики, нельзя", — подчеркнул российский лидер.

В связи с этим режим повышенной готовности сохраняется для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями; массовые мероприятия исключены.

Кроме того, для ряда регионов запреты пока остаются. Полномочия их глав в связи с коронавирусом продлеваются: они могут в зависимости от ситуации смягчать или ужесточать ограничения.

Поддержка граждан и экономики

— для соцработников с 15 апреля по 15 июля установят специальную федеральную доплату; для соцработников с 15 апреля по 15 июля установят специальную федеральную доплату; — для врачей, которые работают в социальных учреждениях, доплата составит 40 тысяч рублей за двухнедельную смену; если они непосредственно оказывают помощь больным, зараженным коронавирусом, — 60 тысяч. для врачей, которые работают в социальных учреждениях, доплата составит 40 тысяч рублей за двухнедельную смену; если они непосредственно оказывают помощь больным, зараженным коронавирусом, — 60 тысяч. — все государственные и муниципальные органы власти, а также предприятия "непрерывного цикла" продолжают работу; все государственные и муниципальные органы власти, а также предприятия "непрерывного цикла" продолжают работу; — с 12 мая необходимо создать условия для восстановления базовых отраслей экономики (связь, энергетика, сельское хозяйство, промышленность и строительство); с 12 мая необходимо создать условия для восстановления базовых отраслей экономики (связь, энергетика, сельское хозяйство, промышленность и строительство); — вводится новый пакет мер по поддержке граждан и экономики. вводится новый пакет мер по поддержке граждан и экономики.

Помощь семьям с детьми

"С самого начала мы приняли принципиальное решение помогать прежде всего людям, нашим гражданам, которые нуждаются в этой поддержке. Ключевым критерием поддержки бизнеса, системообразующих предприятий также стало сохранение занятости и заработных плат, доходов сотрудников. <...> Cейчас, когда мы только начинаем выходить из режимов ограничений, когда у людей и бизнеса накопилось немало проблем, нужны дополнительные действия, прямая помощь гражданам", — сказал Путин.

В связи с этим президент предложил следующие меры для поддержки семей с детьми:

— нуждающиеся семьи с детьми смогут разово получить около 33 тысяч рублей на одного ребенка уже в июне сразу за полгода; нуждающиеся семьи с детьми смогут разово получить около 33 тысяч рублей на одного ребенка уже в июне сразу за полгода; — с 1 июня будет произведена единоразовая выплата в десять тысяч рублей на каждого ребенка с трех до 15 лет включительно; с 1 июня будет произведена единоразовая выплата в десять тысяч рублей на каждого ребенка с трех до 15 лет включительно; — минимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет до 6751 рубля (для неработающих граждан, в том числе студентов); минимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет до 6751 рубля (для неработающих граждан, в том числе студентов); — устанавливаются ежемесячные выплаты для семей с детьми в размере пяти тысяч рублей; устанавливаются ежемесячные выплаты для семей с детьми в размере пяти тысяч рублей; — по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка направят семьям, где родители временно потеряли работу. по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка направят семьям, где родители временно потеряли работу.

Поддержка бизнеса и самозанятых граждан

"По последним данным, число официально зарегистрированных безработных в России достигло одного миллиона четырехсот тысяч. Это в два раза выше уровня начала апреля. Ситуация непростая и требует комплексных действий по стабилизации рынка труда, по поддержке людей, потерявших работу. <...> Наша главная задача — максимально снизить риски дальнейшего роста безработицы и здесь также сработать на опережение", — отметил президент.

В связи с этим предложены следующие меры:

— полностью списать налоги и страховые взносы для ИП, малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии, а также социально ориентированных НКО за II квартал, кроме НДС; полностью списать налоги и страховые взносы для ИП, малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии, а также социально ориентированных НКО за II квартал, кроме НДС; — с 1 июня запускается специальная кредитная программа поддержки занятости для предприятий в пострадавших отраслях, а также социально ориентированных НКО; с 1 июня запускается специальная кредитная программа поддержки занятости для предприятий в пострадавших отраслях, а также социально ориентированных НКО; — если компания сохранит занятость на уровне 90%, весь кредит и проценты по новой программе спишут; если компания сохранит занятость на уровне 90%, весь кредит и проценты по новой программе спишут; — если занятость сохранится на уровне не ниже 80% от штатной численности, то спишут половину кредита и процентов по нему; если занятость сохранится на уровне не ниже 80% от штатной численности, то спишут половину кредита и процентов по нему; — ставка по новым кредитам для поддержки занятости составит два процента, платить ежемесячно не надо; ставка по новым кредитам для поддержки занятости составит два процента, платить ежемесячно не надо; — объем кредита будет рассчитываться по формуле: один МРОТ на одного сотрудника в месяц исходя из шести месяцев. Срок погашения — 1 апреля 2021 года; объем кредита будет рассчитываться по формуле: один МРОТ на одного сотрудника в месяц исходя из шести месяцев. Срок погашения — 1 апреля 2021 года; — предприятия должны направлять полученные по кредиту ресурсы в первую очередь на обеспечение выплат зарплат; предприятия должны направлять полученные по кредиту ресурсы в первую очередь на обеспечение выплат зарплат; — самозанятым гражданам вернут их налог на доход, уплаченный в 2019 году, в полном объеме; самозанятым гражданам вернут их налог на доход, уплаченный в 2019 году, в полном объеме; — самозанятые получат так называемый налоговый капитал в размере одного МРОТ, за счет которого они смогут в этом году проводить налоговые платежи, не отвлекая собственных средств; самозанятые получат так называемый налоговый капитал в размере одного МРОТ, за счет которого они смогут в этом году проводить налоговые платежи, не отвлекая собственных средств; — ИП предоставят налоговый вычет в размере одного МРОТ на страховые взносы; ИП предоставят налоговый вычет в размере одного МРОТ на страховые взносы; — провести докапитализацию микрофинансовых организаций и направить на эти цели 12 миллиардов рублей. провести докапитализацию микрофинансовых организаций и направить на эти цели 12 миллиардов рублей.

"Мы принимаем сложные решения в сложный период. И, безусловно, важно их своевременно и профессионально подготовить. Но еще важнее — довести до конца, добиться того, чтобы выделенные государством немалые средства получили конкретные семьи, люди, предприятия. Обращаю внимание всех коллег: уважаемые друзья, вы несете за это персональную ответственность. Поручения будут считаться исполненными только тогда, когда государственная помощь дойдет до каждого, кому она предназначена", — подытожил Путин.

Пандемия COVID-19

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, с начала эпидемии коронавирусу SARS-CoV-2 оказались подвержены более четырех миллионов человек, свыше 278 тысяч из них скончались. Инфекция проникла на территорию 187 стран. На первом месте по количеству жертв и заразившихся — Соединенные Штаты.

В России число выявленных пациентов с COVID-19 превысило 221 тысячу, более 39 тысяч из них вылечились, 2009 больных погибли. За последние сутки прирост составил 11 656 новых случаев, 94 человека умерли.

Москве и большинстве регионов продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции: в столице его уже продлили до 31 мая. Кроме того, жителей города обязали носить перчатки и маски в общественном транспорте, магазинах и на работе. Аналогичные меры действуют в ряде других областей.

Власти настоятельно призывают граждан не покидать свои дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а в случае выхода на улицу — держаться на расстоянии как минимум в метр-полтора от окружающих.