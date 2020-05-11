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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T12:41
https://ria.ru/20200511/1571272485.html
Индия разработала анализ на антитела к коронавирусу
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785730_0:310:2930:1958_1036x0_80_0_0_0e3a9556e3a1d9ed07f74836d01b5aab.jpg
РИА Новости

Индия разработала анализ на антитела к коронавирусу

12:41 11.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗабор крови для экспресс-диагностики на антитела к коронавирусу
Забор крови для экспресс-диагностики на антитела к коронавирусу
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Забор крови для экспресс-диагностики на антитела к коронавирусу. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мая - РИА Новости. Индийский Национальный институт вирусологии разработал иммуноферментный анализ для выявления антител, которые организм вырабатывает в ответ на инфекцию коронавируса SARS-CoV-2, сообщил министр здравоохранения Харш Вардхан.
Он отметил, что тест будет обнаруживать иммуноглобулины, присутствующие в образцах крови. Иммуноферментный анализ обычно используется для выявления ВИЧ-инфекции.
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"Этот комплект был проверен на 2 участках в Мумбаи и обладает высокой чувствительностью и точностью. Кроме того, он имеет преимущество в том, что одновременно тестирует 90 образцов за 2,5 часа, что позволяет медицинским работникам быстро приступить к необходимым шагам по разделению пациентов", - написал Вардхан в Twitter.
Он также сообщил, что Национальный институт вирусологии передал индийской фармацевтической компании Zydus Cadila технологию по массовому производству тестов, а главное управление по контролю за лекарствами выдало компании разрешение на их производство.
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Ранее Индия отказалась от тестов по выявлению антител на коронавирус, произведенных в Китае. По данным индийских властей, тесты давали не ту чувствительность, которая ожидалась. Китай в свою очередь опроверг эти заявления.
Согласно последним данным, число выявленных зараженных коронавирусом в Индии превысило 67,1 тысячи человек, в том числе выздоровели 20,9 тысячи человек, умерли 2 206 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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