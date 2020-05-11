Индия разработала анализ на антитела к коронавирусу

Забор крови для экспресс-диагностики на антитела к коронавирусу. Архивное фото

Забор крови для экспресс-диагностики на антитела к коронавирусу

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мая - РИА Новости. Индийский Национальный институт вирусологии разработал иммуноферментный анализ для выявления антител, которые организм вырабатывает в ответ на инфекцию Индийский Национальный институт вирусологии разработал иммуноферментный анализ для выявления антител, которые организм вырабатывает в ответ на инфекцию коронавируса SARS-CoV-2, сообщил министр здравоохранения Харш Вардхан.

Он отметил, что тест будет обнаруживать иммуноглобулины, присутствующие в образцах крови. Иммуноферментный анализ обычно используется для выявления ВИЧ-инфекции.

"Этот комплект был проверен на 2 участках в Мумбаи и обладает высокой чувствительностью и точностью. Кроме того, он имеет преимущество в том, что одновременно тестирует 90 образцов за 2,5 часа, что позволяет медицинским работникам быстро приступить к необходимым шагам по разделению пациентов", - написал Вардхан в Twitter

Он также сообщил, что Национальный институт вирусологии передал индийской фармацевтической компании Zydus Cadila технологию по массовому производству тестов, а главное управление по контролю за лекарствами выдало компании разрешение на их производство.

Ранее Индия отказалась от тестов по выявлению антител на коронавирус, произведенных в Китае . По данным индийских властей, тесты давали не ту чувствительность, которая ожидалась. Китай в свою очередь опроверг эти заявления.

Согласно последним данным, число выявленных зараженных коронавирусом в Индии превысило 67,1 тысячи человек, в том числе выздоровели 20,9 тысячи человек, умерли 2 206 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.