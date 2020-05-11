Индия разработала анализ на антитела к коронавирусу

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мая - РИА Новости. Индийский Национальный институт вирусологии разработал иммуноферментный анализ для выявления антител, которые организм вырабатывает в ответ на инфекцию коронавируса SARS-CoV-2, сообщил министр здравоохранения Харш Вардхан.
Он отметил, что тест будет обнаруживать иммуноглобулины, присутствующие в образцах крови. Иммуноферментный анализ обычно используется для выявления ВИЧ-инфекции.
"Этот комплект был проверен на 2 участках в Мумбаи и обладает высокой чувствительностью и точностью. Кроме того, он имеет преимущество в том, что одновременно тестирует 90 образцов за 2,5 часа, что позволяет медицинским работникам быстро приступить к необходимым шагам по разделению пациентов", - написал Вардхан в Twitter.
Он также сообщил, что Национальный институт вирусологии передал индийской фармацевтической компании Zydus Cadila технологию по массовому производству тестов, а главное управление по контролю за лекарствами выдало компании разрешение на их производство.
Согласно последним данным, число выявленных зараженных коронавирусом в Индии превысило 67,1 тысячи человек, в том числе выздоровели 20,9 тысячи человек, умерли 2 206 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.
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