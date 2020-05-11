В Белоруссии за сутки выявили 933 случая заболевания COVID-19

МИНСК, 11 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 933, до 23 906, скончались еще четыре пациента, всего умерших 135, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава республики.

В Белоруссии на воскресенье число выявленных случаев COVID-19 составляло 22 973, в том числе минздрав сообщал о 131 умершем. Ранее максимальный прирост инфицированных коронавирусом за сутки в республике достигал плюс 973 человека.

"Зарегистрировано 23 906 человек с положительным тестом на COVID-19… За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 135 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 6 531 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

"На сегодняшний день в Беларуси открыто 38 лабораторий, проведено 274 тысячи 60 тестов. За сутки с 10 на 11 мая специалисты провели 10 тысяч 517 тест-исследований", - добавили в пресс-службе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.