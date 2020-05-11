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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T12:56
https://ria.ru/20200511/1571272457.html
В Белоруссии за сутки выявили 933 случая заболевания COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571151056_0:0:3031:1704_1036x0_80_0_0_28c38d8806d0de7524ca4f5d1a75cbb8.jpg
РИА Новости

В Белоруссии за сутки выявили 933 случая заболевания COVID-19

12:40 11.05.2020 (обновлено: 12:56 11.05.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрачи
Врачи
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МИНСК, 11 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 933, до 23 906, скончались еще четыре пациента, всего умерших 135, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава республики.
В Белоруссии на воскресенье число выявленных случаев COVID-19 составляло 22 973, в том числе минздрав сообщал о 131 умершем. Ранее максимальный прирост инфицированных коронавирусом за сутки в республике достигал плюс 973 человека.
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"Зарегистрировано 23 906 человек с положительным тестом на COVID-19… За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 135 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.
В Минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 6 531 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
"На сегодняшний день в Беларуси открыто 38 лабораторий, проведено 274 тысячи 60 тестов. За сутки с 10 на 11 мая специалисты провели 10 тысяч 517 тест-исследований", - добавили в пресс-службе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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