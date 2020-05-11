Австрия поможет ресторанам пережить пандемию коронавируса

ВЕНА, 11 мая - РИА Новости. Правительство Правительство Австрии выделит 500 миллионов евро предприятиям общественного питания, которые 15 мая возобновляют работу после двухмесячного простоя из-за коронавируса , заявил в понедельник канцлер Австрии Себастьян Курц

По словам канцлера, государство также покроет 75% постоянных расходов предприятий общественного питания за три месяца, добавил канцлер.

"Федеральное правительство вместе с палатой экономики разработало пакет помощи ресторанам, который, во-первых, призван стимулировать потребление, во-вторых, снизить налоговое бремя для владельцев ресторанов в нашей стране", - сказал Курц на пресс-конференции.

Как уточнила министр туризма Элизабет Кестингер, речь идет о снижении НДС на безалкогольные напитки с 20% до 10%. Снизить НДС на алкогольные напитки не позволяют предписания ЕС, уточнила она.

Правительство Австрии в общей сложности выделило 38 миллиардов евро на борьбу с экономическими последствиями кризиса.

Предприятия сферы общественного питания в Австрии, закрывшиеся 16 марта, могут возобновить работу 15 мая на определенных условиях. Допустимые часы работы с 6.00 до 23.00, за одним столом могут сидеть четыре взрослых, не включая детей, при этом минимальное расстояние между группами посетителей должно составлять не менее 1 метра.

Перед посещением рекомендуется бронировать стол, чтобы избежать скопления или очереди на входе. Также ресторанам рекомендуется самостоятельно заниматься распределением мест между гостями, а не оставлять выбор за ними.

Сотрудники кафе, которые будут контактировать с клиентами, обязаны носить защиту для носа и рта или лицевой щиток, посетителям же маски носить не нужно.

Австрия 14 апреля приступила к пошаговой отмене ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом. В настоящий момент открыты все магазины, парикмахерские и салоны красоты. Режим самоизоляции отменили с 1 мая, однако в общественных местах необходимо соблюдать дистанцию не менее метра. В общественном транспорте и магазинах нужно носить маску.

С 29 мая откроются гостиницы, а крупные массовые мероприятия останутся под запретом минимум до конца августа. До 31 мая продлен контроль на границе с соседними странами.