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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T12:40
https://ria.ru/20200511/1571272351.html
Австрия поможет ресторанам пережить пандемию коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570102522_0:382:2961:2048_1036x0_80_0_0_d6c2a94ee4b7eaa3555ca83edae26dfa.jpg
РИА Новости

Австрия поможет ресторанам пережить пандемию коронавируса

12:36 11.05.2020 (обновлено: 12:40 11.05.2020)
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© РИА Новости / Филипп БремПрохожие на улице в Вене
Прохожие на улице в Вене
© РИА Новости / Филипп Брем
Прохожие на улице в Вене. Архивное фото
ВЕНА, 11 мая - РИА Новости. Правительство Австрии выделит 500 миллионов евро предприятиям общественного питания, которые 15 мая возобновляют работу после двухмесячного простоя из-за коронавируса, заявил в понедельник канцлер Австрии Себастьян Курц.
По словам канцлера, государство также покроет 75% постоянных расходов предприятий общественного питания за три месяца, добавил канцлер.
Вена
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"Федеральное правительство вместе с палатой экономики разработало пакет помощи ресторанам, который, во-первых, призван стимулировать потребление, во-вторых, снизить налоговое бремя для владельцев ресторанов в нашей стране", - сказал Курц на пресс-конференции.
Как уточнила министр туризма Элизабет Кестингер, речь идет о снижении НДС на безалкогольные напитки с 20% до 10%. Снизить НДС на алкогольные напитки не позволяют предписания ЕС, уточнила она.
Правительство Австрии в общей сложности выделило 38 миллиардов евро на борьбу с экономическими последствиями кризиса.
Предприятия сферы общественного питания в Австрии, закрывшиеся 16 марта, могут возобновить работу 15 мая на определенных условиях. Допустимые часы работы с 6.00 до 23.00, за одним столом могут сидеть четыре взрослых, не включая детей, при этом минимальное расстояние между группами посетителей должно составлять не менее 1 метра.
Перед посещением рекомендуется бронировать стол, чтобы избежать скопления или очереди на входе. Также ресторанам рекомендуется самостоятельно заниматься распределением мест между гостями, а не оставлять выбор за ними.
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Сотрудники кафе, которые будут контактировать с клиентами, обязаны носить защиту для носа и рта или лицевой щиток, посетителям же маски носить не нужно.
Австрия 14 апреля приступила к пошаговой отмене ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом. В настоящий момент открыты все магазины, парикмахерские и салоны красоты. Режим самоизоляции отменили с 1 мая, однако в общественных местах необходимо соблюдать дистанцию не менее метра. В общественном транспорте и магазинах нужно носить маску.
С 29 мая откроются гостиницы, а крупные массовые мероприятия останутся под запретом минимум до конца августа. До 31 мая продлен контроль на границе с соседними странами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19Себастьян КурцАвстрияВ мире
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