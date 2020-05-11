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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T14:17
https://ria.ru/20200511/1571272278.html
В Красноярском крае режим самоизоляции продлили до 31 мая
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571081786_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_9c2f27d935096857fd89efaeba4c998a.jpg
РИА Новости

В Красноярском крае режим самоизоляции продлили до 31 мая

12:33 11.05.2020 (обновлено: 14:17 11.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 11 мая - РИА Новости. Режим всеобщей самоизоляции в Красноярском крае, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, продлен до 31 мая, сообщается на официальном портале региона.
В Красноярском крае за сутки выявлено 58 новых случаев заражения, всего зарегистрирован 1201 лабораторно подтвержденный случай.
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"До 31 мая включительно продлено дистанционное обучение в образовательных организациях и работа дежурных групп детских садов. До этого же срока приостановлена работа предприятий общественного питания за исключением работающих на вынос, на доставку заказов и тех, кто обслуживает работников организаций; торговых и торгово-развлекательных центров и комплексов; бань, саун и иных подобных объектов", - говорится в опубликованном указе губернатора.
Еще одним указом глава региона Александр Усс снял режим самоизоляции в нескольких населенных пунктах в четырех районах края: Енисейском, Казачинском, Назаровском и Шарыповском.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр УссКрасноярский крайОбщество
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