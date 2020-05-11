В Красноярском крае режим самоизоляции продлили до 31 мая

КРАСНОЯРСК, 11 мая - РИА Новости. Режим всеобщей самоизоляции в Красноярском крае, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, продлен до 31 мая, сообщается на официальном портале региона.
В Красноярском крае за сутки выявлено 58 новых случаев заражения, всего зарегистрирован 1201 лабораторно подтвержденный случай.
"До 31 мая включительно продлено дистанционное обучение в образовательных организациях и работа дежурных групп детских садов. До этого же срока приостановлена работа предприятий общественного питания за исключением работающих на вынос, на доставку заказов и тех, кто обслуживает работников организаций; торговых и торгово-развлекательных центров и комплексов; бань, саун и иных подобных объектов", - говорится в опубликованном указе губернатора.
Еще одним указом глава региона Александр Усс снял режим самоизоляции в нескольких населенных пунктах в четырех районах края: Енисейском, Казачинском, Назаровском и Шарыповском.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.