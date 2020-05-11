В Красноярском крае режим самоизоляции продлили до 31 мая

"До 31 мая включительно продлено дистанционное обучение в образовательных организациях и работа дежурных групп детских садов. До этого же срока приостановлена работа предприятий общественного питания за исключением работающих на вынос, на доставку заказов и тех, кто обслуживает работников организаций; торговых и торгово-развлекательных центров и комплексов; бань, саун и иных подобных объектов", - говорится в опубликованном указе губернатора.