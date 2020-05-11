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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T15:10
https://ria.ru/20200511/1571272145.html
Ученые разработали калькулятор вероятности смерти от COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571199798_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_3e413ca9b94659354652cd92fe4a168f.jpg
РИА Новости

Ученые разработали калькулятор вероятности смерти от COVID-19

12:31 11.05.2020 (обновлено: 15:10 11.05.2020)
42375
© РИА Новости / Илья ПиталевВрач с пациентом
Врач с пациентом
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач с пациентом. Архивное фото
ВАРШАВА, 11 мая — РИА Новости. Калькулятор вероятности летального исхода в случае заражения коронавирусной инфекцией разработали польские ученые.
Как рассказала журналистам представитель Поморского научно-технологического парка Магдолена Малара-Щвитоньская, программа "учитывает возраст и пол человека, а также и информацию о четырех основных типах хронических заболеваний".
По ее словам, в создании калькулятора принимали участие в том числе врачи и эпидемиологи.
Среди хронических болезней, которые учитывает калькулятор, — сердечно-сосудистые заболевания, повышенное кровяное давление, сахарный диабет, онкология.
"Риск смерти от COVID очень четко зависит от образа жизни и связанных с ним заболеваний, в том числе ожирения, диабета, гипертонии и их осложнений. Последние данные показывают, что смертность среди людей без каких-либо хронических заболеваний составляет менее одного процента случаев со смертельным исходом COVID-19", — рассказал главный разработчик калькулятора — доктор медицинских наук Петр Бандош.
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При тестировании калькулятора видно, что риск умереть в случае заражения коронавирусом для мужчины 30 лет без хронических заболеваний составляет 0,03%, а для женщины — 0,02%. В возрасте же 80 лет риск для мужчины с сахарным диабетом и онкологией составляет 25,86%, а для женщины того же возраста и с теми же заболеваниями — 14,03%.
По последним данным, коронавирусная инфекция выявлена у 16 206 жителей Польши, 803 из них скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ПольшаВ мире
Популярные комментарии
На базе тамагочи?... Какова цель этого калькулятора? Чтобы оценить кого лечить а кого нет?...
11 мая, 13:00
YSYar S
350302
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