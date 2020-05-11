Ученые разработали калькулятор вероятности смерти от COVID-19

ВАРШАВА, 11 мая — РИА Новости. Калькулятор вероятности летального исхода в случае заражения коронавирусной инфекцией разработали польские ученые.

Как рассказала журналистам представитель Поморского научно-технологического парка Магдолена Малара-Щвитоньская, программа "учитывает возраст и пол человека, а также и информацию о четырех основных типах хронических заболеваний".

По ее словам, в создании калькулятора принимали участие в том числе врачи и эпидемиологи.

Среди хронических болезней, которые учитывает калькулятор, — сердечно-сосудистые заболевания, повышенное кровяное давление, сахарный диабет, онкология.

"Риск смерти от COVID очень четко зависит от образа жизни и связанных с ним заболеваний, в том числе ожирения, диабета, гипертонии и их осложнений. Последние данные показывают, что смертность среди людей без каких-либо хронических заболеваний составляет менее одного процента случаев со смертельным исходом COVID-19", — рассказал главный разработчик калькулятора — доктор медицинских наук Петр Бандош.

При тестировании калькулятора видно, что риск умереть в случае заражения коронавирусом для мужчины 30 лет без хронических заболеваний составляет 0,03%, а для женщины — 0,02%. В возрасте же 80 лет риск для мужчины с сахарным диабетом и онкологией составляет 25,86%, а для женщины того же возраста и с теми же заболеваниями — 14,03%.

По последним данным, коронавирусная инфекция выявлена у 16 206 жителей Польши , 803 из них скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.