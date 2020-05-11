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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T12:29
https://ria.ru/20200511/1571272079.html
В Иркутской области режим самоизоляции продлили до 31 мая
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570141770_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_63aa345ac8f5cdf6b4b14a104a869d23.jpg
РИА Новости

В Иркутской области режим самоизоляции продлили до 31 мая

12:29 11.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкРеанимобиль на территории Иркутской областной клинической больницы
Реанимобиль на территории Иркутской областной клинической больницы
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Реанимобиль на территории Иркутской областной клинической больницы. Архивное фото
ИРКУТСК, 11 мая – РИА Новости. Режим самоизоляции в Приангарье, ранее объявленный до 11 мая, продлен до 31 мая, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее сообщалось, что указом врио губернатора в Приангарье с 31 марта объявлен режим самоизоляции. Изначально он должен был продлиться до 5 апреля, затем его поэтапно продлили до 11 мая.
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6 мая, 16:31Распространение нового коронавируса
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"Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 31 мая", - говорится в сообщении.
По данным оперативного штаба на 11 мая, в Иркутской области официально подтверждено 334 случая заболевания COVID-19, 6 пациентов из числа заболевших скончались, 85 человек выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Иркутская областьОбщество
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