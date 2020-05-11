В Иркутской области режим самоизоляции продлили до 31 мая

ИРКУТСК, 11 мая – РИА Новости. Режим самоизоляции в Приангарье, ранее объявленный до 11 мая, продлен до 31 мая, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее сообщалось, что указом врио губернатора в Приангарье с 31 марта объявлен режим самоизоляции. Изначально он должен был продлиться до 5 апреля, затем его поэтапно продлили до 11 мая.
"Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 31 мая", - говорится в сообщении.
По данным оперативного штаба на 11 мая, в Иркутской области официально подтверждено 334 случая заболевания COVID-19, 6 пациентов из числа заболевших скончались, 85 человек выздоровели.
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