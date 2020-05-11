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2020-05-11T12:29
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Порошенко потребовал продлить санкции против российских соцсетей
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РИА Новости

Порошенко потребовал продлить санкции против российских соцсетей

12:29 11.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский и экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 11 мая – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко требует от главы государства Владимира Зеленского немедленно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и продлить санкции против российских социальных сетей и телеканалов.
Ранее Служба безопасности Украины предложила СНБО продлить санкции против соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также "Яндекс", Mail.ru, "Доктор Веб", "Касперский", , "Парус". Позже СНБО подготовил проект решения по применению санкций в отношении более чем 400 юридических и физических лиц, в том числе российских соцсетей и IT-компаний.
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"Требую от президента Зеленского немедленно созвать заседание СНБО и продлить меры по запрету российских социальных сетей и каналов в Украине. То, что я сделал 5 лет назад. Помните, сколько камней было брошено в меня, когда я вынес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны вопрос о запрете российских социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники"? Сколько тогда говорили, что это нарушение свободы слова, это ни в коем случае нельзя делать?... Тогда мы создали законодательную базу и это сделали", - написал Порошенко в Telegram в понедельник.
Он также отметил, что усилия, которые нужно направлять на информационное противодействие гибридной агрессии, не менее важны, чем те усилия и средства, которые выделяются на оборону страны.
Власти Украины в мае 2017 года запретили доступ к "Одноклассникам", "ВКонтакте", "Яндексу" и Mail.ru на три года. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации. Срок запрета истекает в этом году.
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