Порошенко потребовал продлить санкции против российских соцсетей

"Требую от президента Зеленского немедленно созвать заседание СНБО и продлить меры по запрету российских социальных сетей и каналов в Украине. То, что я сделал 5 лет назад. Помните, сколько камней было брошено в меня, когда я вынес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны вопрос о запрете российских социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники"? Сколько тогда говорили, что это нарушение свободы слова, это ни в коем случае нельзя делать?... Тогда мы создали законодательную базу и это сделали", - написал Порошенко в Telegram в понедельник.