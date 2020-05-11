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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T12:24
https://ria.ru/20200511/1571271881.html
В Новосибирской области смягчат режим самоизоляции
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570744740_0:0:2789:1569_1036x0_80_0_0_493ac5dd4700ccd3cfe139a763836f47.jpg
РИА Новости

В Новосибирской области смягчат режим самоизоляции

12:24 11.05.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевДевушка в защитной маске с собакой на улице Новосибирска
Девушка в защитной маске с собакой на улице Новосибирска
© РИА Новости / Александр Кряжев
Девушка в защитной маске с собакой на улице Новосибирска
НОВОСИБИРСК, 11 мая – РИА Новости. Власти Новосибирской области приняли решение после 11 мая продлить действие режима самоизоляции, однако он будет смягчен – людям разрешают гулять и заниматься спортом на улице, сообщил журналистам губернатор Андрей Травников.
"Принято решение о продлении в Новосибирской области на время действия режима повышенной готовности так называемого режима самоизоляции – ограничение нахождения людей в общественных местах. При этом принимаются дополнительные решения по ослаблению этого режима", - сказал губернатор.
Он пояснил, что с 12 мая жителям региона разрешаются прогулки на улице, но не более чем по два человека или членами одной семьи. Также разрешаются занятия спортом на улице по 1-2 человека и посещение кладбищ на всей территории области. Продолжает действие масочный режим при посещении торговых точек и общественных мест и в общественном транспорте.
"Продолжаются ограничения деятельности отдельных предприятий и организаций в том режиме, как это было до сегодняшнего дня. Дополнительно разрешается возобновить деятельность продовольственным рынкам за исключением рынков в Новосибирске. В отношении этих объектов в Новосибирске мы будем готовы принять такое же решение в ближайшие дни после согласования дополнительных санитарных мер", - сказал Травников.
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Губернатор отметил, что также власти приняли решение о продлении режима дистанционного обучения в школах и учреждениях среднего профессионального образования до окончания учебного года 2019-2020. Детские сады продолжают работать в режиме дежурных групп.
В конце апреля власти Новосибирской области продлили ограничительные меры в связи с COVID-19 и режим общей самоизоляции до 11 мая включительно. В регионе действует масочный режим. По данным оперативного штаба, на 10.00 (06.00 мск) 11 мая в регионе зафиксирован всего 1171 случай заражения коронавирусом, 314 человек выздоровели, 15 скончались. За последние сутки выявлен 71 новый случай COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ТравниковНовосибирская область
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