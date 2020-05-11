В Новосибирской области смягчат режим самоизоляции

Девушка в защитной маске с собакой на улице Новосибирска

Девушка в защитной маске с собакой на улице Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 11 мая – РИА Новости. Власти Власти Новосибирской области приняли решение после 11 мая продлить действие режима самоизоляции, однако он будет смягчен – людям разрешают гулять и заниматься спортом на улице, сообщил журналистам губернатор Андрей Травников

"Принято решение о продлении в Новосибирской области на время действия режима повышенной готовности так называемого режима самоизоляции – ограничение нахождения людей в общественных местах. При этом принимаются дополнительные решения по ослаблению этого режима", - сказал губернатор.

Он пояснил, что с 12 мая жителям региона разрешаются прогулки на улице, но не более чем по два человека или членами одной семьи. Также разрешаются занятия спортом на улице по 1-2 человека и посещение кладбищ на всей территории области. Продолжает действие масочный режим при посещении торговых точек и общественных мест и в общественном транспорте.

"Продолжаются ограничения деятельности отдельных предприятий и организаций в том режиме, как это было до сегодняшнего дня. Дополнительно разрешается возобновить деятельность продовольственным рынкам за исключением рынков в Новосибирске . В отношении этих объектов в Новосибирске мы будем готовы принять такое же решение в ближайшие дни после согласования дополнительных санитарных мер", - сказал Травников.

Губернатор отметил, что также власти приняли решение о продлении режима дистанционного обучения в школах и учреждениях среднего профессионального образования до окончания учебного года 2019-2020. Детские сады продолжают работать в режиме дежурных групп.

В конце апреля власти Новосибирской области продлили ограничительные меры в связи с COVID-19 и режим общей самоизоляции до 11 мая включительно. В регионе действует масочный режим. По данным оперативного штаба, на 10.00 (06.00 мск) 11 мая в регионе зафиксирован всего 1171 случай заражения коронавирусом, 314 человек выздоровели, 15 скончались. За последние сутки выявлен 71 новый случай COVID-19.