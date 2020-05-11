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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-11T12:18
https://ria.ru/20200511/1571271697.html
Россия зафиксировала три нарушения перемирия за сутки в Сирии
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571016924_0:0:1276:719_1036x0_80_0_0_1d47570ff3bad83de711db2cab3ca0db.jpg
РИА Новости

Россия зафиксировала три нарушения перемирия за сутки в Сирии

12:18 11.05.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие РФ и Турции патрулируют участок трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
Военнослужащие РФ и Турции патрулируют участок трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Военнослужащие РФ и Турции патрулируют участок трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала три нарушения, Турция - десять, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано три факта открытия огня в провинциях: Идлиб – один, Латакия – один, Алеппо – один. Турецкой частью представительства зафиксировано десять фактов открытия огня", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводил.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещена в России
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Война в СирииРоссияИдлиб (мухафаза)Латакия (город)ТурцияСирияВ мире
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