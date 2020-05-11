Партия "Справедливый мир" не будет участвовать в выборах в Белоруссии

МИНСК, 11 мая - РИА Новости. Оппозиционная белорусская партия левых "Справедливый мир" не будет участвовать в кампании по выборам президента Оппозиционная белорусская партия левых "Справедливый мир" не будет участвовать в кампании по выборам президента Белоруссии из-за пандемии нового коронавируса, говорится в заявлении на сайте партии.

Ранее белорусские депутаты приняли решение о назначении на 9 августа 2020 года президентских выборов.

"Белорусская партия левых "Справедливый мир" оценивает данное решение как безответственное и преступное... заявляет о невозможности своего участия в объявленной президентской кампании", - говорится в документе.

Там поясняется, что проведение президентских выборов предусматривает широкомасштабные массовые социальные контакты между людьми. "В этой связи проведение в ближайшие три месяца избирательной кампании в Беларуси в условиях стремительного распространения коронавирусной инфекции ставит под угрозу здоровье и жизнь огромного количества людей", - считают в партии.

Согласно документу, белорусская партия левых "Справедливый мир" призывает власти Белоруссии отменить принятое решение о проведении 9 августа выборов президента и, "в интересах сохранения жизни и здоровья людей, не проводить выборы до окончания эпидемии COVID-19".

Накануне оппозиционные движения "За свободу", оргкомитета по созданию партии " Белорусская христианская демократия " (БХД), Объединенной гражданской партии, Белорусской социал-демократической партии (Грамада) и партии БНФ (Белорусский народный фронт) заявили о невозможности выдвинуть своего единого кандидата на президентских выборах в стране в условиях пандемии нового коронавируса и призвали парламент Белоруссии перенести выборы на более поздний период, "не ранее, чем конец ноября 2020 года".

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались. Число случаев инфицирования новым коронавирусом в Белоруссии за сутки возросло до 22 973, всего скончался 131 пациент, сообщила в воскресенье пресс-служба минздрава республики.