Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-11T12:16
https://ria.ru/20200511/1571271533.html
Партия "Справедливый мир" не будет участвовать в выборах в Белоруссии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571107697_181:0:2890:1524_1036x0_80_0_0_02b36c33c7b18b8a87bd5bf07ad3cb1f.jpg
РИА Новости

Партия "Справедливый мир" не будет участвовать в выборах в Белоруссии

12:16 11.05.2020
516
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкИзбирательный участок в Минске
Избирательный участок в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Избирательный участок в Минске. Архивное фото
МИНСК, 11 мая - РИА Новости. Оппозиционная белорусская партия левых "Справедливый мир" не будет участвовать в кампании по выборам президента Белоруссии из-за пандемии нового коронавируса, говорится в заявлении на сайте партии.
Ранее белорусские депутаты приняли решение о назначении на 9 августа 2020 года президентских выборов.
"Белорусская партия левых "Справедливый мир" оценивает данное решение как безответственное и преступное... заявляет о невозможности своего участия в объявленной президентской кампании", - говорится в документе.
Там поясняется, что проведение президентских выборов предусматривает широкомасштабные массовые социальные контакты между людьми. "В этой связи проведение в ближайшие три месяца избирательной кампании в Беларуси в условиях стремительного распространения коронавирусной инфекции ставит под угрозу здоровье и жизнь огромного количества людей", - считают в партии.
Горожане отдыхают в Ботаническом саду в Минске
8 мая, 12:41
Сборщиков подписей на выборах в Белоруссии обяжут носить средства защиты
Согласно документу, белорусская партия левых "Справедливый мир" призывает власти Белоруссии отменить принятое решение о проведении 9 августа выборов президента и, "в интересах сохранения жизни и здоровья людей, не проводить выборы до окончания эпидемии COVID-19".
Накануне оппозиционные движения "За свободу", оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" (БХД), Объединенной гражданской партии, Белорусской социал-демократической партии (Грамада) и партии БНФ (Белорусский народный фронт) заявили о невозможности выдвинуть своего единого кандидата на президентских выборах в стране в условиях пандемии нового коронавируса и призвали парламент Белоруссии перенести выборы на более поздний период, "не ранее, чем конец ноября 2020 года".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
3 декабря 2019, 17:52
Лукашенко хочет видеть в парламенте представителей оппозиции
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались. Число случаев инфицирования новым коронавирусом в Белоруссии за сутки возросло до 22 973, всего скончался 131 пациент, сообщила в воскресенье пресс-служба минздрава республики.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
251200
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19Белорусская христианская демократияБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Врачи
В Белоруссии за сутки выявили 933 случая заболевания COVID-19
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев оценил слова Климкина о праве России отмечать День Победы
Олег Ковалев
Умер сенатор Олег Ковалев
Шанхай
Китай выступил против переписывания истории Второй мировой войны
Президент Украины Владимир Зеленский и экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве
Порошенко потребовал продлить санкции против российских соцсетей
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС
Минск достиг понимания с Москвой по корректировке кредита на БелАЭС
Клайпедский морской порт
Белоруссия ожидает прибытия в Клайпеду первой партии саудовской нефти
Пункт пропуска в населенном пункте Станица Луганская на линии разграничения Украины и ЛНР
В Киеве заявили об ограничениях на пересечение линии разграничения
Константин Косачев
Косачев прокомментировал обвинения со стороны Amnesty International
Полицейский
Полиция задержала виновника скопления людей на рынке в Петербурге
Вид города Минска
Оппозиция в Белоруссии не будет выдвигать единого кандидата в президенты
Военнослужащие РФ и Турции патрулируют участок трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
Россия зафиксировала три нарушения перемирия за сутки в Сирии
Человек в маске едет на пароме через реку Янцзы в Ухане, Китай
Немцы нашли себе лучшего врага, чем Россия. Он нравится Америке
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Назван новый способ передачи коронавируса
Замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад во время интервью с корреспондентами РИА Новости. 22 мая 2018
МИД Сирии призвал ВОЗ бороться с коронавирусом вне политики
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:46Умер мультипликатор-кукольник Борис Савин
01:31Украинский политолог назвал Зеленского "слабаком в роли президента"
01:21Жителей 24 российских регионов пригласили на вывозной рейс из Нью-Йорка
01:19Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
01:09В Чечне рассказали о планах по ослаблению ограничений из-за COVID-19
01:02Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
00:56Число умерших от COVID-19 в Нью-Йорке может быть выше официальных данных
00:50Трамп прервал пресс-конференцию после перебранки с журналистами
00:49В Госдуме рекомендовали доработать проект о разрыве договора аренды
00:46Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску
00:43В Чечне около 77,2 тысячи человек остались без электроснабжения
00:42Трамп прокомментировал информацию о планах кражи КНР данных по COVID-19
00:37Трамп не исключил, что не будет какое-то время лично общаться с Пенсом
00:33Эксперты оценили причиненный Ирану ущерб от выхода США из СВПД
00:28В США заключенные пытались намеренно заразиться коронавирусом
00:25США не планируют обсуждать новые условия торгового соглашения с Китаем
00:20Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
00:16Названы регионы, жители которых больше всего вовлечены в малый бизнес
00:07В Подмосковье начал действовать "масочный режим"
00:04Правительство утвердило новые выплаты семьям с детьми
Лента новостейМолния