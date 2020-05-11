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2020-05-11T12:47
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Умер сенатор Олег Ковалев
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РИА Новости

Умер сенатор Олег Ковалев

12:10 11.05.2020 (обновлено: 12:47 11.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкОлег Ковалев
Олег Ковалев
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11мая — РИА Новости. Бывший губернатор Рязанской области, сенатор Олег Ковалев умер на 72-м году жизни, сообщил РИА Новости глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.

"Олег Иванович скончался этой ночью от остановки сердца. Он долго боролся с серьезным заболеванием", — сказал он.

Собеседник агентства подчеркнул, что смерть Ковалева никак не связана с COVID-19.
Ковалева в 1991 году назначили главой администрации Каширского района Московской области, а через пять лет избрали главой муниципального образования "Каширский район". С 2000 по 2002 год он был заместителем председателя комитета по вопросам местного самоуправления Государственной думы, с января 2002-го — председателем комитета по регламенту и организации работы нижней палаты.
В декабре 2007-го Ковалева избрали депутатом в составе партии "Единая Россия". С марта 2008 года по февраль 2017-го был губернатором Рязанской области. После досрочного сложения полномочий перешел на работу в Совфед и стал представителем от правительства Рязанской области.
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Олег КовалевПолитика
Популярные комментарии
А чего же красиво корону сюда не приделали? Собянин бы сразу гайки затянул.
11 мая, 12:13
РБРоман Безымянный
762320268
Что он полезного сделал для людей? Голосовал за пенсионную реформу?
11 мая, 12:17
Антон Лайко
111401226
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