Умер сенатор Олег Ковалев

МОСКВА, 11мая — РИА Новости. Бывший губернатор Рязанской области, сенатор Олег Ковалев умер на 72-м году жизни, сообщил РИА Новости глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.
"Олег Иванович скончался этой ночью от остановки сердца. Он долго боролся с серьезным заболеванием", — сказал он.
Собеседник агентства подчеркнул, что смерть Ковалева никак не связана с COVID-19.
Ковалева в 1991 году назначили главой администрации Каширского района Московской области, а через пять лет избрали главой муниципального образования "Каширский район". С 2000 по 2002 год он был заместителем председателя комитета по вопросам местного самоуправления Государственной думы, с января 2002-го — председателем комитета по регламенту и организации работы нижней палаты.
В декабре 2007-го Ковалева избрали депутатом в составе партии "Единая Россия". С марта 2008 года по февраль 2017-го был губернатором Рязанской области. После досрочного сложения полномочий перешел на работу в Совфед и стал представителем от правительства Рязанской области.