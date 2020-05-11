Умер сенатор Олег Ковалев

МОСКВА, 11мая — РИА Новости. Бывший губернатор Рязанской области, сенатор Бывший губернатор Рязанской области, сенатор Олег Ковалев умер на 72-м году жизни, сообщил РИА Новости глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко

"Олег Иванович скончался этой ночью от остановки сердца. Он долго боролся с серьезным заболеванием", — сказал он.

Собеседник агентства подчеркнул, что смерть Ковалева никак не связана с COVID-19.

Ковалева в 1991 году назначили главой администрации Каширского района Московской области, а через пять лет избрали главой муниципального образования "Каширский район". С 2000 по 2002 год он был заместителем председателя комитета по вопросам местного самоуправления Государственной думы, с января 2002-го — председателем комитета по регламенту и организации работы нижней палаты.