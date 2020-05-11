Медсестра из Краснодара рассказала о больных с коронавирусом в реанимации

КРАСНОДАР, 11 мая – РИА Новости, Анастасия Яконюк. "Ангелы в белых халатах" - так о медсестрах отделения реанимации говорят больные – те, кто уже находится в сознании, надеется на скорейшее выздоровление и ищет поддержку и участие в глазах медсестер.

В рамках специального проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф "Вирус, который мы победим вместе. Истории врачей" и накануне Международного дня медицинской сестры, который отмечается 12 мая, медсестра отделения реанимации Краснодарской специализированной инфекционной больницы Людмила Николаевна Алексеенко рассказывает, как сестры ухаживают за тяжелыми больными и почему врачи реанимации – герои.

© Фото : из личного архива Людмилы Алексеенко Медсестра отделения реанимации Краснодарской специализированной инфекционной больницы Людмила Алексеенко © Фото : из личного архива Людмилы Алексеенко Медсестра отделения реанимации Краснодарской специализированной инфекционной больницы Людмила Алексеенко

Жаркая пора

Краснодарский край весной – земля обетованная: природа запускает механизмы возрождения жизни, яркое солнце, тепло и зацветающие цветы и деревья поднимают настроение и дарят приятное предвкушение лета.

Но в этом году все иначе, нынешней весной надежды всех жителей - только на окончание эпидемии коронавируса , и если раньше здесь с ранней весны уже ждали туристов, то в этом году сами жители сидят по домам с конца марта, соблюдая строгий карантин.

Сегодня Краснодарский край входит в десятку российских регионов с самым высоким числом больных с коронавирусной инфекцией. В больницах, переоборудованных для приема пациентов с COVID-19, нынешняя весна – самая "жаркая" пора.

© Фото : из личного архива Людмилы Алексеенко Медсестра отделения реанимации Краснодарской специализированной инфекционной больницы Людмила Алексеенко © Фото : из личного архива Людмилы Алексеенко Медсестра отделения реанимации Краснодарской специализированной инфекционной больницы Людмила Алексеенко

В краснодарскую инфекционную больницу Людмила Алексеенко пришла работать больше 20 лет назад, сразу после окончания медицинского колледжа. Ей предложили место в одном из самых сложных отделений – там, где для многих пациентов проходит граница жизни и смерти – в реанимации.

"Как пришла сюда больше 20 лет назад, так никуда и не уходила, здесь прошла вся моя жизнь, в этой самой больнице. Я не жалею, что осталась именно в реанимации, здесь работа сложная, но интересная. Ты понимаешь, что спасаешь людей, помогаешь им выжить", - говорит она.

© Фото : из личного архива Людмилы Алексеенко Медсестра отделения реанимации Краснодарской специализированной инфекционной больницы Людмила Алексеенко © Фото : из личного архива Людмилы Алексеенко Медсестра отделения реанимации Краснодарской специализированной инфекционной больницы Людмила Алексеенко

Медики с большой буквы

Первые пациенты стали поступать в переоборудованный под прием коронавирусных больных госпиталь с самого начала апреля, и с тех пор их поток только нарастает. Неизбалованные легкой работой врачи и медсестры реанимации остались все на своих местах – никому не пришло в голову отказаться и уйти, рассказывает Алексеенко.

О коллегах она говорит только в превосходной степени: все доктора – герои, медсестры – ангелы в белых халатах: "Все наши врачи в реанимации – по-настоящему врачи с большой буквы, с золотыми руками и светлыми головами".

Приходя на смену в реанимацию, новая бригада "принимает" больных от предыдущей смены: обе группы медиков обходят всех пациентов, по поводу каждого сообщается диагноз, состояние, назначенное лечение.

"Вообще в реанимации всегда напряженная работа: больные бывают тяжелые и крайне тяжелые. Но сейчас открыли госпиталь, работа стала сложнее из-за того, что мы работаем здесь в средствах индивидуальной защиты – в них тяжелее. Комбинезоны, костюмы, маски – доставляют небольшое неудобство, но мы справляемся и, можно сказать, уже к ним привыкли", – поясняет Алексеенко.

© Фото : из личного архива Людмилы Алексеенко Медсестра отделения реанимации Краснодарской специализированной инфекционной больницы Людмила Алексеенко © Фото : из личного архива Людмилы Алексеенко Медсестра отделения реанимации Краснодарской специализированной инфекционной больницы Людмила Алексеенко

В отделении реанимации может находиться до 10-11 больных, всех нужно контролировать буквально каждую минуту, беспомощным людям, многие из которых находятся в бессознательном состоянии, на искусственной вентиляции легких, нужен особый уход, и руки медсестры здесь не менее важны, чем назначенные врачом лекарства.

"Всем нужно внимание, всем нужно время уделить, и полечить, и просто поговорить. Помимо лечения, нужно ухаживать – мы проводим профилактику пролежней: надо больного поворачивать с боку на бок, мыть, обтирать, проводить все санитарные мероприятия. Мы это всегда делаем, но теперь стало, наверное, больше работы", - рассказывает медсестра реанимации.

Сейчас среди тяжелых больных больше людей пожилого возраста, тех, у кого коронавирус наложился на сопутствующие заболевания – такие, как, например, сахарный диабет, болезни сердца. И здесь, в реанимации, слово поддержки может обладать целительной силой, по крайней мере, в это стараются верить медсестры.

"Конечно, ты их всегда жалеешь, общаешься с ними, всегда говоришь, что все будет хорошо, что они поправятся, что все наладится, стараешься дать поддержку со своей сестринской стороны. И надежду. Да мы и сами надеемся, что все поправятся", - улыбается Алексеенко.

Без семьи

Реанимация – во все времена – передний край борьбы за жизнь, здесь ежедневно разворачиваются драмы, часто со счастливым, но нередко и с трагическим концом. Удерживать пациента на стороне жизни – это тяжелый труд и для врачей, и для медсестер, в глазах которых пациенты стараются разглядеть уверенность в том, что все будет хорошо.

"Физическая усталость к концу смены, конечно, накапливается. Но есть еще и моральная, и психологическая усталость. Ты ведь к каждому стараешься отнестись по-человечески. К медсестрам пациенты относятся немного по-другому, чем к врачам. Медсестра больше находится с пациентом, больше с ним общается. Они нас тоже по-своему жалеют. Иногда встречаемся с теми, кто был в реанимации, некоторые потом приходят со словами благодарности, всегда это очень приятно, говорят, что мы ангелы в белых халатах", - признается медсестра реанимации.

Сама она уже больше месяца не видела свою семью – тех людей, которые всегда для нее самой всю жизнь являются опорой и поддержкой. С 31 марта врачи и сестры живут в общежитии при больнице, с домашними связываются только по телефону.

"Мы приходим в общежитие, кормят нас три раза в день, горячее питание, не жалуемся на условия. Но очень скучаем по семьям, детям. У меня дома муж, дети уже взрослые, но все равно переживают, свекр и свекровь, все очень волнуются, ждут. Им, наверное, тяжелее, чем нам, потому что мы находимся в напряженном режиме, работаем с тяжелыми пациентами, а наши семьи просто ждут нашего возвращения", - вздыхает Алексеенко.

Волонтеры стараются скрасить свободное время медиков в общежитии – показывают фильмы под открытым небом. Но каждый из них считает дни, проведенные вдали от родных и близких, и надеется, что уже совсем скоро сможет вернуться домой.

"Мы надеемся, что к концу мая вернемся домой, а там уж как получится, мы не можем загадывать, не знаем, как повернется. Хотелось бы, чтобы скорее все закончилось", - говорит медсестра краснодарской больницы.