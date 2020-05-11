Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T13:36
https://ria.ru/20200511/1571271117.html
Медсестра из Краснодара рассказала о больных с коронавирусом в реанимации
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571275045_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_f254e71d646d0b4023ac931ab88ece0f.jpg
РИА Новости

Медсестра из Краснодара рассказала о больных с коронавирусом в реанимации

12:25 11.05.2020 (обновлено: 13:36 11.05.2020)
13972
КРАСНОДАР, 11 мая – РИА Новости, Анастасия Яконюк. "Ангелы в белых халатах" - так о медсестрах отделения реанимации говорят больные – те, кто уже находится в сознании, надеется на скорейшее выздоровление и ищет поддержку и участие в глазах медсестер.
В рамках специального проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф "Вирус, который мы победим вместе. Истории врачей" и накануне Международного дня медицинской сестры, который отмечается 12 мая, медсестра отделения реанимации Краснодарской специализированной инфекционной больницы Людмила Николаевна Алексеенко рассказывает, как сестры ухаживают за тяжелыми больными и почему врачи реанимации – герои.
© Фото : из личного архива Людмилы АлексеенкоМедсестра отделения реанимации Краснодарской специализированной инфекционной больницы Людмила Алексеенко
Медсестра отделения реанимации Краснодарской специализированной инфекционной больницы Людмила Алексеенко
© Фото : из личного архива Людмилы Алексеенко
Медсестра отделения реанимации Краснодарской специализированной инфекционной больницы Людмила Алексеенко

Жаркая пора

Краснодарский край весной – земля обетованная: природа запускает механизмы возрождения жизни, яркое солнце, тепло и зацветающие цветы и деревья поднимают настроение и дарят приятное предвкушение лета.
Но в этом году все иначе, нынешней весной надежды всех жителей - только на окончание эпидемии коронавируса, и если раньше здесь с ранней весны уже ждали туристов, то в этом году сами жители сидят по домам с конца марта, соблюдая строгий карантин.
Сегодня Краснодарский край входит в десятку российских регионов с самым высоким числом больных с коронавирусной инфекцией. В больницах, переоборудованных для приема пациентов с COVID-19, нынешняя весна – самая "жаркая" пора.
© Фото : из личного архива Людмилы АлексеенкоМедсестра отделения реанимации Краснодарской специализированной инфекционной больницы Людмила Алексеенко
Медсестра отделения реанимации Краснодарской специализированной инфекционной больницы Людмила Алексеенко
© Фото : из личного архива Людмилы Алексеенко
Медсестра отделения реанимации Краснодарской специализированной инфекционной больницы Людмила Алексеенко
В краснодарскую инфекционную больницу Людмила Алексеенко пришла работать больше 20 лет назад, сразу после окончания медицинского колледжа. Ей предложили место в одном из самых сложных отделений – там, где для многих пациентов проходит граница жизни и смерти – в реанимации.
"Как пришла сюда больше 20 лет назад, так никуда и не уходила, здесь прошла вся моя жизнь, в этой самой больнице. Я не жалею, что осталась именно в реанимации, здесь работа сложная, но интересная. Ты понимаешь, что спасаешь людей, помогаешь им выжить", - говорит она.
© Фото : из личного архива Людмилы АлексеенкоМедсестра отделения реанимации Краснодарской специализированной инфекционной больницы Людмила Алексеенко
Медсестра отделения реанимации Краснодарской специализированной инфекционной больницы Людмила Алексеенко
© Фото : из личного архива Людмилы Алексеенко
Медсестра отделения реанимации Краснодарской специализированной инфекционной больницы Людмила Алексеенко

Медики с большой буквы

Первые пациенты стали поступать в переоборудованный под прием коронавирусных больных госпиталь с самого начала апреля, и с тех пор их поток только нарастает. Неизбалованные легкой работой врачи и медсестры реанимации остались все на своих местах – никому не пришло в голову отказаться и уйти, рассказывает Алексеенко.
О коллегах она говорит только в превосходной степени: все доктора – герои, медсестры – ангелы в белых халатах: "Все наши врачи в реанимации – по-настоящему врачи с большой буквы, с золотыми руками и светлыми головами".
Приходя на смену в реанимацию, новая бригада "принимает" больных от предыдущей смены: обе группы медиков обходят всех пациентов, по поводу каждого сообщается диагноз, состояние, назначенное лечение.
"Вообще в реанимации всегда напряженная работа: больные бывают тяжелые и крайне тяжелые. Но сейчас открыли госпиталь, работа стала сложнее из-за того, что мы работаем здесь в средствах индивидуальной защиты – в них тяжелее. Комбинезоны, костюмы, маски – доставляют небольшое неудобство, но мы справляемся и, можно сказать, уже к ним привыкли", – поясняет Алексеенко.
© Фото : из личного архива Людмилы АлексеенкоМедсестра отделения реанимации Краснодарской специализированной инфекционной больницы Людмила Алексеенко
Медсестра отделения реанимации Краснодарской специализированной инфекционной больницы Людмила Алексеенко
© Фото : из личного архива Людмилы Алексеенко
Медсестра отделения реанимации Краснодарской специализированной инфекционной больницы Людмила Алексеенко
В отделении реанимации может находиться до 10-11 больных, всех нужно контролировать буквально каждую минуту, беспомощным людям, многие из которых находятся в бессознательном состоянии, на искусственной вентиляции легких, нужен особый уход, и руки медсестры здесь не менее важны, чем назначенные врачом лекарства.
"Всем нужно внимание, всем нужно время уделить, и полечить, и просто поговорить. Помимо лечения, нужно ухаживать – мы проводим профилактику пролежней: надо больного поворачивать с боку на бок, мыть, обтирать, проводить все санитарные мероприятия. Мы это всегда делаем, но теперь стало, наверное, больше работы", - рассказывает медсестра реанимации.
Сейчас среди тяжелых больных больше людей пожилого возраста, тех, у кого коронавирус наложился на сопутствующие заболевания – такие, как, например, сахарный диабет, болезни сердца. И здесь, в реанимации, слово поддержки может обладать целительной силой, по крайней мере, в это стараются верить медсестры.
"Конечно, ты их всегда жалеешь, общаешься с ними, всегда говоришь, что все будет хорошо, что они поправятся, что все наладится, стараешься дать поддержку со своей сестринской стороны. И надежду. Да мы и сами надеемся, что все поправятся", - улыбается Алексеенко.
Вирус, который мы победим вместе: история фельдшера Светланы Казариной
30 апреля, 12:15Распространение нового коронавируса
Фельдшер из Тулы рассказала о работе во время пандемии

Без семьи

Реанимация – во все времена – передний край борьбы за жизнь, здесь ежедневно разворачиваются драмы, часто со счастливым, но нередко и с трагическим концом. Удерживать пациента на стороне жизни – это тяжелый труд и для врачей, и для медсестер, в глазах которых пациенты стараются разглядеть уверенность в том, что все будет хорошо.
"Физическая усталость к концу смены, конечно, накапливается. Но есть еще и моральная, и психологическая усталость. Ты ведь к каждому стараешься отнестись по-человечески. К медсестрам пациенты относятся немного по-другому, чем к врачам. Медсестра больше находится с пациентом, больше с ним общается. Они нас тоже по-своему жалеют. Иногда встречаемся с теми, кто был в реанимации, некоторые потом приходят со словами благодарности, всегда это очень приятно, говорят, что мы ангелы в белых халатах", - признается медсестра реанимации.
Сама она уже больше месяца не видела свою семью – тех людей, которые всегда для нее самой всю жизнь являются опорой и поддержкой. С 31 марта врачи и сестры живут в общежитии при больнице, с домашними связываются только по телефону.
Завотделением детской клинической больницы № 5 им. Филатова о своей работе
4 мая, 12:20Распространение нового коронавируса
"С детьми проще, чем с родителями": врач рассказала о борьбе с COVID-19
"Мы приходим в общежитие, кормят нас три раза в день, горячее питание, не жалуемся на условия. Но очень скучаем по семьям, детям. У меня дома муж, дети уже взрослые, но все равно переживают, свекр и свекровь, все очень волнуются, ждут. Им, наверное, тяжелее, чем нам, потому что мы находимся в напряженном режиме, работаем с тяжелыми пациентами, а наши семьи просто ждут нашего возвращения", - вздыхает Алексеенко.
Волонтеры стараются скрасить свободное время медиков в общежитии – показывают фильмы под открытым небом. Но каждый из них считает дни, проведенные вдали от родных и близких, и надеется, что уже совсем скоро сможет вернуться домой.
"Мы надеемся, что к концу мая вернемся домой, а там уж как получится, мы не можем загадывать, не знаем, как повернется. Хотелось бы, чтобы скорее все закончилось", - говорит медсестра краснодарской больницы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
2700305
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаВирус, который мы победим вместе. Истории врачейКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Краснодарский крайОбщество
Рекомендуем
Сотрудники полиции в защитных масках
Путин поручил подготовить рекомендации по отмене ограничений в регионах
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Назван новый способ передачи коронавируса
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в РФ
Путин снова обратится к россиянам
Олег Ковалев
Умер сенатор Олег Ковалев
Врач с пациентом
Ученые разработали калькулятор вероятности смерти от COVID-19
Полицейский
Полиция задержала виновника скопления людей на рынке в Петербурге
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
Доктор Мясников рассказал о "странностях" коронавируса
Врачи в кабинете компьютерной томографии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
Россия вышла на третье место в мире по числу заболевших COVID-19
Анализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Краснодар зафиксировал рекорд по ежедневному приросту больных COVID-19
Президент РФ В. Путин
Путин заявил о завершении периода нерабочих дней
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на церемонии представления главы Пенсионного фонда России Максима Топилина
Голикова заявила, что России придется жить с COVID-19
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
ВОЗ заявила, что большинство зараженных COVID-19 переносят болезнь тяжело
Татьяна Голикова
Голикова назвала условие начала снятия ограничений еще в 22 регионах
Аппарат искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении Центра инфекционных болезней ФГАУ НМИЦ здоровья детей в Москве
"Будто изнутри выворачивали": врач рассказал о первых симптомах COVID-19
Девушка под зонтом на одной из улиц Москвы
Опасный сезон. Расчеты показали, что случится с COVID-19 осенью
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:46Умер мультипликатор-кукольник Борис Савин
01:31Украинский политолог назвал Зеленского "слабаком в роли президента"
01:21Жителей 24 российских регионов пригласили на вывозной рейс из Нью-Йорка
01:19Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
01:09В Чечне рассказали о планах по ослаблению ограничений из-за COVID-19
01:02Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
00:56Число умерших от COVID-19 в Нью-Йорке может быть выше официальных данных
00:50Трамп прервал пресс-конференцию после перебранки с журналистами
00:49В Госдуме рекомендовали доработать проект о разрыве договора аренды
00:46Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску
00:43В Чечне около 77,2 тысячи человек остались без электроснабжения
00:42Трамп прокомментировал информацию о планах кражи КНР данных по COVID-19
00:37Трамп не исключил, что не будет какое-то время лично общаться с Пенсом
00:33Эксперты оценили причиненный Ирану ущерб от выхода США из СВПД
00:28В США заключенные пытались намеренно заразиться коронавирусом
00:25США не планируют обсуждать новые условия торгового соглашения с Китаем
00:20Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
00:16Названы регионы, жители которых больше всего вовлечены в малый бизнес
00:07В Подмосковье начал действовать "масочный режим"
00:04Правительство утвердило новые выплаты семьям с детьми
Лента новостейМолния