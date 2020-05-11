Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T12:04
https://ria.ru/20200511/1571270985.html
Число зараженных коронавирусом в Свердловской области достигло 1 952
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571079581_0:0:3182:1790_1036x0_80_0_0_b21c518c0527b69ff801234bd87c0c1d.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Свердловской области достигло 1 952

12:04 11.05.2020
3417
© РИА Новости / Илья ПиталевВрачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
© РИА Новости / Илья Питалев
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Новые 108 случаев заражения коронавирусом за сутки выявлены сразу в 21 муниципалитете Свердловской области, сообщает в понедельник оперативный штаб региона.
"На Среднем Урале выявлено ещё 108 случаев COVID-19. Диагноз подтверждён специалистами лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" у жителей Екатеринбурга (+46), Артемовского, Верхней Салды, Верхотурья, Березовского, Кировграда, Нижнего Тагила, Новоуральска, Режа, Североуральска, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Красноуфимска, Кушвы, Алапаевска, Невьянска, Нижней Туры, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысерти и Туринского городского округа", - говорится в сообщении.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Уточняется, что в статистику включены четыре выявленных случая коронавируса у жителей других регионов, изолированных в санатории в Камышловском районе.
Таким образом, всего в регионе зарегистрировано 1952 случая заражения COVID-19. Состояние 13 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 37 - как средней степени тяжести, остальных как удовлетворительное. Общее число выписанных достигло 390.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000401
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Свердловская область
Рекомендуем
Врач в отделении реанимации
В Свердловской области 12 больных COVID-19 в тяжелом состоянии
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
В двух монастырях Свердловской области ввели карантин
Дождь в Москве
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в РФ
Путин снова обратится к россиянам
Врачи в кабинете компьютерной томографии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
Россия вышла на третье место в мире по числу заболевших COVID-19
Девушки в медицинских масках
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Президент РФ В. Путин
Путин заявил о завершении периода нерабочих дней
Олег Ковалев
Умер сенатор Олег Ковалев
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам
В Центральном госпитале города Ухань
В Китае вновь появилась зона с высоким уровнем угрозы COVID-19
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Назван новый способ передачи коронавируса
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
На Ямале локализовали очаг COVID-19 в вахтовом поселке "дочки" "Газпрома"
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
Назван способ наполовину сократить смертность от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:46Умер мультипликатор-кукольник Борис Савин
01:31Украинский политолог назвал Зеленского "слабаком в роли президента"
01:21Жителей 24 российских регионов пригласили на вывозной рейс из Нью-Йорка
01:19Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
01:09В Чечне рассказали о планах по ослаблению ограничений из-за COVID-19
01:02Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
00:56Число умерших от COVID-19 в Нью-Йорке может быть выше официальных данных
00:50Трамп прервал пресс-конференцию после перебранки с журналистами
00:49В Госдуме рекомендовали доработать проект о разрыве договора аренды
00:46Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску
00:43В Чечне около 77,2 тысячи человек остались без электроснабжения
00:42Трамп прокомментировал информацию о планах кражи КНР данных по COVID-19
00:37Трамп не исключил, что не будет какое-то время лично общаться с Пенсом
00:33Эксперты оценили причиненный Ирану ущерб от выхода США из СВПД
00:28В США заключенные пытались намеренно заразиться коронавирусом
00:25США не планируют обсуждать новые условия торгового соглашения с Китаем
00:20Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
00:16Названы регионы, жители которых больше всего вовлечены в малый бизнес
00:07В Подмосковье начал действовать "масочный режим"
00:04Правительство утвердило новые выплаты семьям с детьми
Лента новостейМолния