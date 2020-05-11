Число зараженных коронавирусом в Свердловской области достигло 1 952

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Новые 108 случаев заражения коронавирусом за сутки выявлены сразу в 21 муниципалитете Свердловской области, сообщает в понедельник оперативный штаб региона.
"На Среднем Урале выявлено ещё 108 случаев COVID-19. Диагноз подтверждён специалистами лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" у жителей Екатеринбурга (+46), Артемовского, Верхней Салды, Верхотурья, Березовского, Кировграда, Нижнего Тагила, Новоуральска, Режа, Североуральска, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Красноуфимска, Кушвы, Алапаевска, Невьянска, Нижней Туры, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысерти и Туринского городского округа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в статистику включены четыре выявленных случая коронавируса у жителей других регионов, изолированных в санатории в Камышловском районе.
Таким образом, всего в регионе зарегистрировано 1952 случая заражения COVID-19. Состояние 13 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 37 - как средней степени тяжести, остальных как удовлетворительное. Общее число выписанных достигло 390.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.