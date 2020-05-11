В Мордовии выявили 42 новых случая заражения коронавирусом

В Мордовии девять пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

В Мордовии девять пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

"26 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, 9 из них с положительным анализом на коронавирус. 778 человек получают лечение и наблюдение амбулаторно. 20 человек находятся в обсервационных отделениях", - отмечается в сообщении.