В Мордовии выявили 42 новых случая заражения коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая - РИА Новости. Четверо детей в возрасте от 1 года до 12 лет заболели коронавирусом за последние сутки в Мордовии, сообщает оперштаб региона.
"За последние сутки в Мордовии зарегистрировано 42 новых случая коронавируса. Половину из них составляют жители Атяшевского района, 8 случаев подтверждено в Саранске, 6 в Старошайговском районе. Среди заболевших - 5 человек старше 60 лет, 9 человек моложе 30 лет, из них четверо - дети в возрасте от года до 12 лет", - говорится в сообщении.
Всего в Мордовии зафиксировано 1190 случаев коронавируса, 237 человека выписаны, 8 скончались.
"26 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, 9 из них с положительным анализом на коронавирус. 778 человек получают лечение и наблюдение амбулаторно. 20 человек находятся в обсервационных отделениях", - отмечается в сообщении.
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