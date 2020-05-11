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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T12:04
https://ria.ru/20200511/1571270956.html
В Мордовии выявили 42 новых случая заражения коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569402905_0:163:3061:1885_1036x0_80_0_0_5589345c87aaa0f165352dd9f605a58b.jpg
РИА Новости

В Мордовии выявили 42 новых случая заражения коронавирусом

12:04 11.05.2020
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© РИА Новости / Павел КононовАнализы на коронавирус в лаборатории
Анализы на коронавирус в лаборатории
© РИА Новости / Павел Кононов
Анализы на коронавирус в лаборатории. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая - РИА Новости. Четверо детей в возрасте от 1 года до 12 лет заболели коронавирусом за последние сутки в Мордовии, сообщает оперштаб региона.
"За последние сутки в Мордовии зарегистрировано 42 новых случая коронавируса. Половину из них составляют жители Атяшевского района, 8 случаев подтверждено в Саранске, 6 в Старошайговском районе. Среди заболевших - 5 человек старше 60 лет, 9 человек моложе 30 лет, из них четверо - дети в возрасте от года до 12 лет", - говорится в сообщении.
Медицинский работник у постели пациента в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
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Всего в Мордовии зафиксировано 1190 случаев коронавируса, 237 человека выписаны, 8 скончались.
"26 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, 9 из них с положительным анализом на коронавирус. 778 человек получают лечение и наблюдение амбулаторно. 20 человек находятся в обсервационных отделениях", - отмечается в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика МордовияСаранскОбщество
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