Путин поручил обеспечить доплаты тем, кто помогает инвалидам и детям

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 25 мая выделить в 2020 году дополнительные ассигнования на финансирование расходов, связанных с выплатой стимулирующих доплат работникам организаций соцобслцживания и помогающим инвалидам. Перечень поручений, который глава государства дал после общения с волонтерами, опубликован на сайте Кремля

Как отмечается, средства пойдут на финансирование с 15 апреля по 15 июля стимулирующих доплат за особые условия труда работникам стационарных организаций социального обслуживания, деятельность которых осуществляется в сменном режиме, предполагающем проживание работников в организации на протяжении смены.

Также кабмину, как следует из поручения, нужно установить размер таких доплат с учетом категории работника, уровня дополнительной нагрузки, объема организационных изменений в условиях труда, возникновения очагов новой коронавирусной инфекции

Кроме того, средства пойдут на специальные выплаты с 1 апреля по 30 июня работникам государственных и негосударственных организаций, принявшим на сопровождаемое проживание инвалидов и престарелых граждан из стационарных организаций социального обслуживания, а также работникам государственных и негосударственных организаций, волонтерам и другим гражданам, которые взяли домой на временное проживание (в том числе под временную опеку) инвалидов, престарелых граждан, детей-сирот из стационарных организаций социального обслуживания, организаций для детей и детей, оставшихся без попечения родителей.

"Специальные выплаты установить в размере не менее одного минимального размера оплаты труда ежемесячно, при их начислении и выплате исходить из количества граждан, которым организовано сопровождаемое проживание или которые взяты на временное проживание домой (в том числе под временную опеку) из стационарных организаций социального обслуживания, организаций для детей и детей, оставшихся без попечения родителей", - говорится в поручении.