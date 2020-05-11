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2020-05-11T12:01
https://ria.ru/20200511/1571270872.html
Путин поручил обеспечить доплаты тем, кто помогает инвалидам и детям
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РИА Новости

Путин поручил обеспечить доплаты тем, кто помогает инвалидам и детям

12:01 11.05.2020
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 25 мая выделить в 2020 году дополнительные ассигнования на финансирование расходов, связанных с выплатой стимулирующих доплат работникам организаций соцобслцживания и помогающим инвалидам. Перечень поручений, который глава государства дал после общения с волонтерами, опубликован на сайте Кремля.
Как отмечается, средства пойдут на финансирование с 15 апреля по 15 июля стимулирующих доплат за особые условия труда работникам стационарных организаций социального обслуживания, деятельность которых осуществляется в сменном режиме, предполагающем проживание работников в организации на протяжении смены.
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Также кабмину, как следует из поручения, нужно установить размер таких доплат с учетом категории работника, уровня дополнительной нагрузки, объема организационных изменений в условиях труда, возникновения очагов новой коронавирусной инфекции.
Кроме того, средства пойдут на специальные выплаты с 1 апреля по 30 июня работникам государственных и негосударственных организаций, принявшим на сопровождаемое проживание инвалидов и престарелых граждан из стационарных организаций социального обслуживания, а также работникам государственных и негосударственных организаций, волонтерам и другим гражданам, которые взяли домой на временное проживание (в том числе под временную опеку) инвалидов, престарелых граждан, детей-сирот из стационарных организаций социального обслуживания, организаций для детей и детей, оставшихся без попечения родителей.
"Специальные выплаты установить в размере не менее одного минимального размера оплаты труда ежемесячно, при их начислении и выплате исходить из количества граждан, которым организовано сопровождаемое проживание или которые взяты на временное проживание домой (в том числе под временную опеку) из стационарных организаций социального обслуживания, организаций для детей и детей, оставшихся без попечения родителей", - говорится в поручении.
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