Россия вышла на третье место в мире по числу заболевших COVID-19

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Число заболевших COVID-19 в России выросло до 221344 человек. Таким образом, страна заняла третье место в мире по числу зараженных, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
С учетом обновленных данных Россия обогнала Италию, где зафиксировано 220,4 тысячи случаев заражения, и Великобританию (219 тысяч случаев).
В России за все время эпидемии от коронавируса скончались 2009 пациентов, 39801 человек выздоровел.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.