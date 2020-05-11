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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T15:14
https://ria.ru/20200511/1571270841.html
Россия вышла на третье место в мире по числу заболевших COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571199831_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_700bd393abb5621f4d55e1986d94e8b8.jpg
РИА Новости

Россия вышла на третье место в мире по числу заболевших COVID-19

12:00 11.05.2020 (обновлено: 15:14 11.05.2020)
462638
© РИА Новости / Илья ПиталевВрачи в кабинете компьютерной томографии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
Врачи в кабинете компьютерной томографии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Число заболевших COVID-19 в России выросло до 221344 человек. Таким образом, страна заняла третье место в мире по числу зараженных, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
С учетом обновленных данных Россия обогнала Италию, где зафиксировано 220,4 тысячи случаев заражения, и Великобританию (219 тысяч случаев).
Первое место по-прежнему занимают США (более 1,3 миллиона зараженных). На втором месте – Испания с 264,6 тысячами заболевших.
В России за все время эпидемии от коронавируса скончались 2009 пациентов, 39801 человек выздоровел.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Обсудить 160
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВеликобританияИталияСШАИспанияВ мире
Популярные комментарии
Если власть захочет то и на второе и даже первое место выведет страну по количеству заболевших, опыт написания статистики они имеют ещё по проведению самых лживых выборов, которые проводились в России, и конечно запугивание народа никто не отменял.  
11 мая, 12:12
Юрий Баженов
26812054160
Спасибо нашему правительству! Мы в первых рядах!
11 мая, 12:13
VVlasbox
24515273120
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