Число случаев заражения коронавирусом на Филиппинах превысило 11 тысяч

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на Филиппинах превысило 11 тысяч, следует из данных министерства здравоохранения страны.
Общее число случаев заражения на Филиппинах составляет 11 086, за последние сутки было выявлено 292 новых случая. После заражения COVID-19 скончались 726 человек, выздоровели 1999.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.