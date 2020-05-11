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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T12:00
https://ria.ru/20200511/1571270806.html
Число случаев заражения коронавирусом на Филиппинах превысило 11 тысяч
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569595756_0:331:3052:2048_1036x0_80_0_0_067f5618d4674b8f0841750a4117edaf.jpg
РИА Новости

Число случаев заражения коронавирусом на Филиппинах превысило 11 тысяч

12:00 11.05.2020
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© AP Photo / Aaron FavilaМестные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
© AP Photo / Aaron Favila
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на Филиппинах превысило 11 тысяч, следует из данных министерства здравоохранения страны.
Общее число случаев заражения на Филиппинах составляет 11 086, за последние сутки было выявлено 292 новых случая. После заражения COVID-19 скончались 726 человек, выздоровели 1999.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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