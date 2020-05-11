Более 640 человек лечатся в инфекционной больнице №2 в Москве

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Более 640 человек проходят лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве, у 205 из них лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана Краснова.
"На 11.05.2020 в больнице 642 человека (в том числе 21 в реанимации), из них: 274 человека с подозрением на COVID/ 205 случаев подтверждено лабораторно, из них: 27/ 21 детей, 45/ 45 беременных, рожениц и родильниц, 13/ 8 человек в хирургическом отделении, 9/ 9 пациентов в реанимации (на ИВЛ пять)", - написала Краснова на своей странице в Facebook.
Она добавила, что поступили 49 пациентов, среди которых 22 человека с COVID-19. Выписано 40 человек, из них 21 с выздоровлением по COVID-19.
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