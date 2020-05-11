Более 640 человек лечатся в инфекционной больнице №2 в Москве

"На 11.05.2020 в больнице 642 человека (в том числе 21 в реанимации), из них: 274 человека с подозрением на COVID/ 205 случаев подтверждено лабораторно, из них: 27/ 21 детей, 45/ 45 беременных, рожениц и родильниц, 13/ 8 человек в хирургическом отделении, 9/ 9 пациентов в реанимации (на ИВЛ пять)", - написала Краснова на своей странице в Facebook.