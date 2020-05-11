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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T11:58
https://ria.ru/20200511/1571270688.html
Более 640 человек лечатся в инфекционной больнице №2 в Москве
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569384401_0:151:2910:1788_1036x0_80_0_0_1a4cab9038af760393c30044724c3e2c.jpg
РИА Новости

Более 640 человек лечатся в инфекционной больнице №2 в Москве

11:58 11.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинский работник в больнице
Медицинский работник в больнице
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Более 640 человек проходят лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве, у 205 из них лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана Краснова.
"На 11.05.2020 в больнице 642 человека (в том числе 21 в реанимации), из них: 274 человека с подозрением на COVID/ 205 случаев подтверждено лабораторно, из них: 27/ 21 детей, 45/ 45 беременных, рожениц и родильниц, 13/ 8 человек в хирургическом отделении, 9/ 9 пациентов в реанимации (на ИВЛ пять)", - написала Краснова на своей странице в Facebook.
Она добавила, что поступили 49 пациентов, среди которых 22 человека с COVID-19. Выписано 40 человек, из них 21 с выздоровлением по COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Москва
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