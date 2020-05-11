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2020-05-11T11:57
https://ria.ru/20200511/1571270638.html
Врачи рассказали о тяжелом состоянии шести пострадавших в Красногорске
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РИА Новости

Врачи рассказали о тяжелом состоянии шести пострадавших в Красногорске

11:57 11.05.2020
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© РИА НовостиНа месте пожара в частном хосписе в Красногорске
На месте пожара в частном хосписе в Красногорске
© РИА Новости
На месте пожара в частном хосписе в Красногорске
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Шесть человек, госпитализированные после пожара в Красногорске, находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, трое других - в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
МЧС в ночь на понедельник сообщило о пожаре в частном хосписе в Красногорске. По последним данным, погибли девять человек, еще девять госпитализированы. СК сообщил о возбуждении уголовного дела, назвав вероятной причиной произошедшего неисправность электропроводки. По данным местных властей, в здании, где произошел пожар, хоспис не зарегистрирован.
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"В результате пожара в Красногорске в Красногорскую городскую больницу №1 поступило 9 человек, из них 6 в отделение реанимации в крайне тяжелом и тяжелом состоянии. Остальные трое в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в терапевтическое и кардиологическое отделения. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", - говорится в сообщении.
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Пожар в хосписе в КрасногорскеСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КрасногорскПроисшествия
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