Врачи рассказали о тяжелом состоянии шести пострадавших в Красногорске

"В результате пожара в Красногорске в Красногорскую городскую больницу №1 поступило 9 человек, из них 6 в отделение реанимации в крайне тяжелом и тяжелом состоянии. Остальные трое в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в терапевтическое и кардиологическое отделения. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", - говорится в сообщении.