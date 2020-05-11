Врачи рассказали о тяжелом состоянии шести пострадавших в Красногорске

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Шесть человек, госпитализированные после пожара в Красногорске, находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, трое других - в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
МЧС в ночь на понедельник сообщило о пожаре в частном хосписе в Красногорске. По последним данным, погибли девять человек, еще девять госпитализированы. СК сообщил о возбуждении уголовного дела, назвав вероятной причиной произошедшего неисправность электропроводки. По данным местных властей, в здании, где произошел пожар, хоспис не зарегистрирован.
"В результате пожара в Красногорске в Красногорскую городскую больницу №1 поступило 9 человек, из них 6 в отделение реанимации в крайне тяжелом и тяжелом состоянии. Остальные трое в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в терапевтическое и кардиологическое отделения. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", - говорится в сообщении.