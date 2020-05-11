В Подмосковье число умерших пациентов с COVID-19 достигло 209 человек

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Число скончавшихся с COVID-19 в Подмосковье выросло на 14 человек, до 209, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
Накануне сообщалось о 195 скончавшихся с коронавирусом пациентах.
"Всего на данный момент в Московской области выявлено 21 637 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 209 заболевших. Выздоровели и выписались 1389 человек", - говорится в сообщении.
Прирост заболевших COVID-19 в регионе за сутки – 1079.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.