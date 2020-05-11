В Подмосковье число умерших пациентов с COVID-19 достигло 209 человек

Накануне сообщалось о 195 скончавшихся с коронавирусом пациентах.

"Всего на данный момент в Московской области выявлено 21 637 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 209 заболевших. Выздоровели и выписались 1389 человек", - говорится в сообщении.