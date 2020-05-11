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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T11:55
https://ria.ru/20200511/1571270608.html
В Подмосковье число умерших пациентов с COVID-19 достигло 209 человек
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571155242_0:34:2900:1665_1036x0_80_0_0_e8572290d132d8dac8c47c5dbb7b8886.jpg
РИА Новости

В Подмосковье число умерших пациентов с COVID-19 достигло 209 человек

11:55 11.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрачи и пациент в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Врачи и пациент в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Врачи и пациент в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Число скончавшихся с COVID-19 в Подмосковье выросло на 14 человек, до 209, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
Накануне сообщалось о 195 скончавшихся с коронавирусом пациентах.
"Всего на данный момент в Московской области выявлено 21 637 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 209 заболевших. Выздоровели и выписались 1389 человек", - говорится в сообщении.
Прирост заболевших COVID-19 в регионе за сутки – 1079.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Происшествия
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