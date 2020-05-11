На Ямале локализовали очаг COVID-19 в вахтовом поселке "дочки" "Газпрома"

"В поселке Ямбург выявлен и локализован очаг заболеваемости новой коронавирусной инфекции у работников одной из подрядных организаций. Пятеро заболевших направлены в Центральную городскую больницу города Новый Уренгой для прохождения лечения. У 49 вахтовиков с положительными результатами тестов заболевание протекает в бессимптомном режиме. Они изолированы по месту проживания вместе с медицинским работником, осуществляющим наблюдение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все 88 контактных лиц также установлены и изолированы. Изолированные работники обеспечены питанием и всеми принадлежностями первой необходимости по месту пребывания, подчеркнули в пресс-службе.
"Среди работников ООО "Газпром добыча Ямбург" на месторождении заболевших нет. С больными контактировали два работника бригады скорой помощи медико-санитарной части. В настоящее время они изолированы в инфекционном блоке медико-санитарной части. Проведенное медикам тестирование на COVID-19 показало отрицательный результат", - добавили в компании.
Согласно данным регионального оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса, в ЯНАО коронавирус подтвердился у 1177 человек, выздоровели 166 человек, скончались трое. Три четверти случаев COVID-19 приходится на месторождения и производственные объекты в регионе. Режим обязательной самоизоляции на Ямале действует до конца мая, при этом глава региона Дмитрий Артюхов в воскресенье сообщил, что со вторника снимаются запреты, связанные с пребыванием на улице.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.