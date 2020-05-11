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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T11:55
https://ria.ru/20200511/1571270576.html
На Ямале локализовали очаг COVID-19 в вахтовом поселке "дочки" "Газпрома"
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571172500_238:563:2663:1927_1036x0_80_0_0_eadbf2ddae71da93af5635ebcd3c9d82.jpg
РИА Новости

На Ямале локализовали очаг COVID-19 в вахтовом поселке "дочки" "Газпрома"

11:55 11.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 мая - РИА Новости. Очаг коронавирусной инфекции выявлен и локализован в вахтовом поселке Ямбург (ЯНАО), где COVID-19 заразились 54 рабочих подрядной организации, сообщает пресс-служба компании "Газпром добыча Ямбург".
"В поселке Ямбург выявлен и локализован очаг заболеваемости новой коронавирусной инфекции у работников одной из подрядных организаций. Пятеро заболевших направлены в Центральную городскую больницу города Новый Уренгой для прохождения лечения. У 49 вахтовиков с положительными результатами тестов заболевание протекает в бессимптомном режиме. Они изолированы по месту проживания вместе с медицинским работником, осуществляющим наблюдение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все 88 контактных лиц также установлены и изолированы. Изолированные работники обеспечены питанием и всеми принадлежностями первой необходимости по месту пребывания, подчеркнули в пресс-службе.
"Среди работников ООО "Газпром добыча Ямбург" на месторождении заболевших нет. С больными контактировали два работника бригады скорой помощи медико-санитарной части. В настоящее время они изолированы в инфекционном блоке медико-санитарной части. Проведенное медикам тестирование на COVID-19 показало отрицательный результат", - добавили в компании.
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8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
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Согласно данным регионального оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса, в ЯНАО коронавирус подтвердился у 1177 человек, выздоровели 166 человек, скончались трое. Три четверти случаев COVID-19 приходится на месторождения и производственные объекты в регионе. Режим обязательной самоизоляции на Ямале действует до конца мая, при этом глава региона Дмитрий Артюхов в воскресенье сообщил, что со вторника снимаются запреты, связанные с пребыванием на улице.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)ГазпромНовый Уренгой
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