На Ямале локализовали очаг COVID-19 в вахтовом поселке "дочки" "Газпрома"

Отмечается, что все 88 контактных лиц также установлены и изолированы. Изолированные работники обеспечены питанием и всеми принадлежностями первой необходимости по месту пребывания, подчеркнули в пресс-службе.

"Среди работников ООО "Газпром добыча Ямбург" на месторождении заболевших нет. С больными контактировали два работника бригады скорой помощи медико-санитарной части. В настоящее время они изолированы в инфекционном блоке медико-санитарной части. Проведенное медикам тестирование на COVID-19 показало отрицательный результат", - добавили в компании.