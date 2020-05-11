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2020-05-11T13:28
https://ria.ru/20200511/1571270498.html
В СК рассказали о ставропольце, бросившем гранату во двор соседям
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РИА Новости

В СК рассказали о ставропольце, бросившем гранату во двор соседям

11:51 11.05.2020 (обновлено: 13:28 11.05.2020)
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ПЯТИГОРСК, 11 мая — РИА Новости. Мужчина, бросивший гранату во двор к шумевшим соседям на Ставрополье, был судим за незаконный оборот оружия и угрозу убийством, сообщило в понедельник следственное управление СК по региону.
По данным следствия, вечером в воскресенье в поселке Приэтокском Георгиевского городского округа недовольный шумным поведением соседей мужчина прошел к ним во двор и бросил в сторону людей гранату. В результате 12 из находившихся там 19 человек госпитализированы в больницу. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.
"Следователи СКР задержали и допросили подозреваемого. Они готовят в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствием собран характеризующий материал на задержанного. Этот 67-летний местный житель. Ранее он был судим за незаконный оборот оружия и угрозу убийством", — говорится в сообщении.
Сотрудник полиции
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Ставропольский крайСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
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