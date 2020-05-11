В СК рассказали о ставропольце, бросившем гранату во двор соседям

По данным следствия, вечером в воскресенье в поселке Приэтокском Георгиевского городского округа недовольный шумным поведением соседей мужчина прошел к ним во двор и бросил в сторону людей гранату. В результате 12 из находившихся там 19 человек госпитализированы в больницу. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.