В СК рассказали о ставропольце, бросившем гранату во двор соседям

ПЯТИГОРСК, 11 мая — РИА Новости. Мужчина, бросивший гранату во двор к шумевшим соседям на Ставрополье, был судим за незаконный оборот оружия и угрозу убийством, сообщило в понедельник следственное управление СК по региону.
По данным следствия, вечером в воскресенье в поселке Приэтокском Георгиевского городского округа недовольный шумным поведением соседей мужчина прошел к ним во двор и бросил в сторону людей гранату. В результате 12 из находившихся там 19 человек госпитализированы в больницу. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.
"Следователи СКР задержали и допросили подозреваемого. Они готовят в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствием собран характеризующий материал на задержанного. Этот 67-летний местный житель. Ранее он был судим за незаконный оборот оружия и угрозу убийством", — говорится в сообщении.