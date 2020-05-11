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Путин рекомендовал губернаторам сохранить закупки социальных услуг у НКО
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РИА Новости

Путин рекомендовал губернаторам сохранить закупки социальных услуг у НКО

11:49 11.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ В. Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал главам регионов сохранить объем закупок социальных услуг у некоммерческих организаций (НКО), сообщается на сайте Кремля.
"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов РФ, главам муниципальных образований ... обеспечить своевременную оплату социальных услуг некоммерческих организаций и сохранение объема закупок таких услуг, в первую очередь услуг по оказанию медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям-инвалидам, в целях своевременного оказания нуждающимся категориям граждан, находящихся на самоизоляции, психолого-педагогической и социальной помощи", - говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений.
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Также Путин рекомендовал главам регионов разработать и реализовать налоговые, имущественные и иные меры поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций, реализовать меры дополнительной поддержки государственных и негосударственных стационарных организаций социального обслуживания и их сотрудников, предусмотреть отсрочку оплаты аренды недвижимого имущества, находящегося соответственно в собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности.
Доклад по этим мерам - до 1 июня 2020 года, далее ежемесячно. Ответственные - высшие должностные лица субъектов РФ.
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РоссияВладимир ПутинОбщество
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