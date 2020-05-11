Путин рекомендовал губернаторам сохранить закупки социальных услуг у НКО

"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов РФ, главам муниципальных образований ... обеспечить своевременную оплату социальных услуг некоммерческих организаций и сохранение объема закупок таких услуг, в первую очередь услуг по оказанию медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям-инвалидам, в целях своевременного оказания нуждающимся категориям граждан, находящихся на самоизоляции, психолого-педагогической и социальной помощи", - говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений.