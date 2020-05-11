Социальным НКО могут разрешить работать при режиме ограничений

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал главам регионов обеспечить социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим соцподдержку гражданам в период распространения коронавируса, возможность продолжить деятельность с учетом введения ограничительных мер.
"Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, главам муниципальных образований (главам местных администраций муниципальных образований) <...> Обеспечить социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) прямую социальную поддержку гражданам либо осуществляющим деятельность в сфере социального обслуживания граждан, возможность продолжить свою деятельность с учетом введения ограничительных мер в связи с распространением такой инфекции", - говорится в перечне поручений по итогам встречи с участниками Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, опубликованном на сайте Кремля.
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