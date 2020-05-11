Производство товаров реабилитации включат в список пострадавших отраслей

"Правительству РФ с учетом введения ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) ... проработать вопрос о включении сферы деятельности, связанной с производством продукции реабилитационной направленности, в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, а также о реализации дополнительных мер поддержки предприятий – производителей такой продукции", - говорится в сообщении.