В Подмосковье проверят все хосписы

"Не секрет, что в Подмосковье есть частные учреждения, которые находятся в жилых домах или не приспособленных для этого строениях. В ближайшее время министерство социального развития Московской области и соответствующие надзорные структуры должны проверить все хосписы в регионе на соответствие их нормам содержания и нормам противопожарной безопасности",- сказала Семенова, слова которой приводятся в сообщении.