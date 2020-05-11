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В Подмосковье проверят все хосписы
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РИА Новости

В Подмосковье проверят все хосписы

11:43 11.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДетский хоспис
Детский хоспис
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Детский хоспис. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Минсоцразвития Подмосковья и надзорные органы в ближайшее время проверят все хосписы в регионе на соответствие их нормам содержания и противопожарной безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Московской области Екатерины Семеновой.
"Не секрет, что в Подмосковье есть частные учреждения, которые находятся в жилых домах или не приспособленных для этого строениях. В ближайшее время министерство социального развития Московской области и соответствующие надзорные структуры должны проверить все хосписы в регионе на соответствие их нормам содержания и нормам противопожарной безопасности",- сказала Семенова, слова которой приводятся в сообщении.
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