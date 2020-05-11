Назван новый способ передачи коронавируса

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Ученые выяснили, что коронавирус может передаваться через слезную жидкость. Результаты соответствующего исследования опубликованы на портале MedRxiv.
Специалисты Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса обнаружили, что в клетках поверхности глаза имеется не только белок ACE-2, который считается точкой входа для вируса, но и TMPRSS2 — фермент, который помогает проникновению вируса после связывания вирусного белка с ACE-2.
Отмечается, что присутствие ACE-2 и TMPRSS2 в одной и той же клетке является достаточным условием для того, чтобы вирус мог эффективно реплицироваться. Специалисты пришли к выводу, что клетки глазной поверхности не только подвержены заражению SARS-CoV-2, но и могут служить "резервуаром" для вируса.
"Инфицирование клеток глазной поверхности может привести к тому, что глаз становится носителем вируса, а слезная жидкость, содержащая частицы вируса, становится важным механизмом его передачи другим людям", — заключают ученые.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, число случаев заражения новым типом коронавируса в мире превысило 3,8 миллиона, умерли свыше 265 тысяч.
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