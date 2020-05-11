Пекин осудил планы по ужесточению США визового режима журналистам Китая

ПЕКИН, 11 мая – РИА Новости. Пекин выражает протест против ужесточения Пекин выражает протест против ужесточения США визового режима для китайских журналистов и готов предпринять ответные меры в случае, если американская сторона действительно пойдет на этот шаг, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Ранее в обнародованном проекте распоряжения министерства внутренней безопасности в Федеральном регистре США сообщалось, что Вашингтон планирует ужесточить визовый режим для журналистов из КНР, ограничив период их пребывания в США 90 днями с возможностью продления.

"Мы осуждаем и выступаем против этих действий США, которые являются усилением политического давления в отношении китайских СМИ", - заявил дипломат.

По его словам, США на протяжении некоторого времени, руководствуюсь принципами времен "холодной войны" и идеологическими предрассудками, предпринимали все новые и новые меры для оказания давление на китайские СМИ.

"США постоянно говорят о принципе взаимности, тем не менее, большинство американских журналистов в Китае получили годовые визы и вид на жительство, а, согласно новым правилам, китайские журналисты смогут получить визу на период не более 90 дней… Мы призываем США немедленно исправить их ошибки, иначе мы будем вынуждены предпринять контрмеры", - подчеркнул представитель ведомства.

В настоящее время США выдают иностранным журналистам визы специального типа I. Как правило, такая виза действует 1 год и дает право журналисту оставаться на территории США неопределенно долгое время после ее истечения, коль скоро он продолжает работать в том же СМИ, которое обратилось за визой.

Согласно проекту, после вступления в силу распоряжения журналистам КНР придется подавать запрос на продление визы каждые 90 дней. При этом если иммиграционные власти США решат, что запрос не оправдан, журналист должен будет немедленно покинуть американскую территорию. Исключения предоставлены для паспортов Гонконга и Макао, которые имеют статус специальных административных районов КНР.

В этом году между США и КНР обострились противоречия по вопросу о том, как СМИ освещают эпидемию коронавируса. США потребовали от ряда китайских государственных СМИ сократить число журналистов, работающих на американской территории, что привело к фактической высылке из страны 60 сотрудников СМИ КНР. В свою очередь, Китай потребовал сдать журналистские удостоверения от граждан США, работавших в КНР на газеты New York Times, Wall Street Journal и Washington Post, что также вынудило американских журналистов покинуть страну пребывания. Кроме того, США и КНР ужесточили взаимные требования к журналистам, потребовав отчета о числе работников, финансах и других аспектах деятельности журналистских бюро на своей территории.