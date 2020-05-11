В поселке в Удмуртии сняли режим повышенной готовности после пожара

С 9 мая спасатели тушили самолетом и вертолетами возгорание на территории бывшего арсенала в поселке Пугачево в Удмуртии, где взрывались снаряды. Площадь пожара составляла порядка 15 гектаров. Власти эвакуировали жителей близлежащих к арсеналу домов и тяжелобольных.

"В поселке снят режим повышенной готовности, жители вернулись в свои дома, газоснабжение запустили в квартиры, отключенное ранее из-за опасности. Группировка военных и спасателей пока остается на месте до завершения организации всех необходимых мероприятий", - сообщили РИА Новости в правительстве Удмуртии.