В поселке в Удмуртии сняли режим повышенной готовности после пожара

УФА, 11 мая – РИА Новости. Районные власти сняли режим повышенной готовности в поселке Пугачево в Удмуртии, где из-за горения сухой травы на территории бывшего арсенала взрывались снаряды и было эвакуировано население, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
С 9 мая спасатели тушили самолетом и вертолетами возгорание на территории бывшего арсенала в поселке Пугачево в Удмуртии, где взрывались снаряды. Площадь пожара составляла порядка 15 гектаров. Власти эвакуировали жителей близлежащих к арсеналу домов и тяжелобольных.
"В поселке снят режим повышенной готовности, жители вернулись в свои дома, газоснабжение запустили в квартиры, отключенное ранее из-за опасности. Группировка военных и спасателей пока остается на месте до завершения организации всех необходимых мероприятий", - сообщили РИА Новости в правительстве Удмуртии.