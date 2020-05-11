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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T11:33
https://ria.ru/20200511/1571269846.html
Более 300 человек вернулись за сутки на Украину спецрейсами
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_8790a29038daeafa5b2a382b147d0f13.jpg
РИА Новости

Более 300 человек вернулись за сутки на Украину спецрейсами

11:33 11.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777
© РИА Новости / Владимир Сергеев
КИЕВ, 11 мая – РИА Новости. Более 300 человек за сутки воспользовались эвакуационными рейсами и вернулись на Украину из ОАЭ и Армении, сообщила в понедельник пресс-служба украинской государственной пограничной службы.
Ранее власти Украины решили возобновить вывозные рейсы для своих граждан, находящихся в других странах, но при условии обязательного 14-дневного карантина в связи с угрозой распространения коронавируса.
"За прошедшие сутки - 10 мая - эвакуационными рейсами из ОАЭ и Армении прибыли более 300 пассажиров", - говорится в сообщении.
Как отмечается, среди прибывших не было никого с повышенной температурой или жалобами на самочувствие. Все они пройдут двухнедельную самоизоляцию под контролем приложения "Действуй дома". По данным ведомства, всего за сутки пограничники оформили на въезд и выезд менее 15,4 тысячи граждан.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19ОАЭАрменияУкраинаВ мире
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