Путин поручил обсудить исчисление стажа медикам за период пандемии

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 20 мая разработать предложения о льготном исчислении стажа работы медиков за период работы с больными новой коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы и представить предложения... об установлении порядка льготного исчисления стажа работы медицинских работников за период их работы с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)", - говорится в перечне поручений.
Срок выполнения поручения - 20 мая, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
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