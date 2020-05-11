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2020-05-11T11:39
https://ria.ru/20200511/1571269817.html
Путин поручил обсудить исчисление стажа медикам за период пандемии
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571151056_0:0:3031:1704_1036x0_80_0_0_28c38d8806d0de7524ca4f5d1a75cbb8.jpg
РИА Новости

Путин поручил обсудить исчисление стажа медикам за период пандемии

11:31 11.05.2020 (обновлено: 11:39 11.05.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФМБА РФ
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФМБА РФ
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФМБА РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 20 мая разработать предложения о льготном исчислении стажа работы медиков за период работы с больными новой коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы и представить предложения... об установлении порядка льготного исчисления стажа работы медицинских работников за период их работы с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)", - говорится в перечне поручений.
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Срок выполнения поручения - 20 мая, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МишустинВладимир ПутинОбщество
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