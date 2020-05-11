На Ставрополье при взрыве гранаты пострадали 15 человек

"В результате инцидента в поселке Приэтокском медицинская помощь оказана 15 пострадавшим, 12 человек госпитализированы, из них четверо в состоянии средней степени тяжести. Трое получают медицинскую помощь амбулаторно", - отметили в ведомстве.