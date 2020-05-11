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2020-05-11T11:27
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На Ставрополье при взрыве гранаты пострадали 15 человек
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РИА Новости

На Ставрополье при взрыве гранаты пострадали 15 человек

11:27 11.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 11 мая - РИА Новости. Пятнадцать человек пострадали при взрыве гранаты в Ставропольском крае, которую житель региона бросил к шумевшим соседям, 12 из них госпитализированы, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Как ранее сообщали МВД и СК, вечером 10 мая в поселке Приэтокский на Ставрополье люди праздновали день рождения в частном домовладении, и их сосед был недоволен шумом с праздника. По данным силовиков, возник конфликт, в результате которого мужчина кинул через забор гранату. В СК сообщали, что при взрыве пострадали восемь человек, трое из которых госпитализированы. По данным МВД, пострадали 11 человек.
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"В результате инцидента в поселке Приэтокском медицинская помощь оказана 15 пострадавшим, 12 человек госпитализированы, из них четверо в состоянии средней степени тяжести. Трое получают медицинскую помощь амбулаторно", - отметили в ведомстве.
По информации минздрава, жизни пострадавших ничто не угрожает, медицинская помощь оказывается в полном объеме.
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