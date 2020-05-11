Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T11:27
https://ria.ru/20200511/1571269541.html
Число зараженных коронавирусом в Польше превысило 16 тысяч
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570538937_0:162:3072:1890_1036x0_80_0_0_f10ab442317a50a8874349a215115c7a.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Польше превысило 16 тысяч

11:27 11.05.2020
572
© REUTERS / Kacper PempelПосетители парка Лазенки в Варшаве, Польша
Посетители парка Лазенки в Варшаве, Польша
© REUTERS / Kacper Pempel
Посетители парка Лазенки в Варшаве, Польша
ВАРШАВА, 11 мая - РИА Новости. Количество выявленных носителей коронавирусной инфекции в Польше превысило 16 тысяч, сообщает министерство здравоохранения республики.
По данным минздрава, за период с вечера воскресенья до утра понедельника в стране выявлено 210 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заразившихся с начала распространения инфекции составило 16 206. По данным минздрава, за минувшую ночь скончались три пациента с коронавирусной инфекцией. Общее количество летальных исходов составило 803.
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе пребывания там.
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 2598 человек, 97 002 находятся на карантине, 5816 выздоровели.
Коронавирусная инфекция COVID-19 у детей: о чем говорят цифры
27 апреля, 13:45Распространение нового коронавируса
COVID-19 у детей: о чем говорят цифры
В Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции объявлен режим эпидемии. Правительство республики приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны. С понедельника после полуторамесячного перерыва принято решение возобновить работу торговых центров.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
610001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ПольшаВ мире
Рекомендуем
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
В России за сутки выявили 11 656 случаев заражения коронавирусом
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Назван новый способ передачи коронавируса
Полиция Нидерландов
В Нидерландах нашли мертвой украинку с лайнера Regal Princess
Врачи в кабинете компьютерной томографии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
Россия вышла на третье место в мире по числу заболевших COVID-19
Строительство трубопровода Северный поток — 2
Эксперт: задержка строительства "Северного потока — 2" не угрожает ЕС
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии не считают, что вспышка COVID-19 вышла из-под контроля
Экспресс-диагностика на антитела
В Германии рассказали о сроках появления вакцины от COVID-19
LIVE: Обращение Владимира Путина к россиянам
Обращение Владимира Путина к россиянам. Трансляция
Тестирование на коронавирус
Посол Швейцарии в России: тестировать туристов на COVID-19 бессмысленно
Девушка в защитной маске
Сингапурские ученые аннулировали свои прогнозы о сроках пандемии COVID-19
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Блокада Ленинграда. Рабочие заливают формы на одном из заводов осажденного Ленинграда
Дневник одного писателя: немецкая бомба оборвала жизнь молодого автора
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
Триллион на кону: Китай приготовился к распродаже госдолга США
Отдыхающие в одном из парков Милана
В Италии зафиксировали рекордно низкий прирост заражений коронавирусом
Вид на международный аэропорт имени Леонардо да Винчи в Риме
Власти Италии рассказали о возможности восстановления авиасообщения
Санитарно-эпидемиологический контроль
Власти Кубани решили продлить режим самоизоляции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:46Умер мультипликатор-кукольник Борис Савин
01:31Украинский политолог назвал Зеленского "слабаком в роли президента"
01:21Жителей 24 российских регионов пригласили на вывозной рейс из Нью-Йорка
01:19Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
01:09В Чечне рассказали о планах по ослаблению ограничений из-за COVID-19
01:02Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
00:56Число умерших от COVID-19 в Нью-Йорке может быть выше официальных данных
00:50Трамп прервал пресс-конференцию после перебранки с журналистами
00:49В Госдуме рекомендовали доработать проект о разрыве договора аренды
00:46Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску
00:43В Чечне около 77,2 тысячи человек остались без электроснабжения
00:42Трамп прокомментировал информацию о планах кражи КНР данных по COVID-19
00:37Трамп не исключил, что не будет какое-то время лично общаться с Пенсом
00:33Эксперты оценили причиненный Ирану ущерб от выхода США из СВПД
00:28В США заключенные пытались намеренно заразиться коронавирусом
00:25США не планируют обсуждать новые условия торгового соглашения с Китаем
00:20Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
00:16Названы регионы, жители которых больше всего вовлечены в малый бизнес
00:07В Подмосковье начал действовать "масочный режим"
00:04Правительство утвердило новые выплаты семьям с детьми
Лента новостейМолния