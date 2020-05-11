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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T11:40
https://ria.ru/20200511/1571269514.html
Путин поручил подумать о поддержке волонтеров, борющихся с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571164913_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_e98c75c00a2f12f933a38590d34ca38b.jpg
РИА Новости

Путин поручил подумать о поддержке волонтеров, борющихся с коронавирусом

11:25 11.05.2020 (обновлено: 11:40 11.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудница волонтерского центра в Тамбове
Сотрудница волонтерского центра в Тамбове
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Сотрудница волонтерского центра в Тамбове. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 20 мая представить идеи о дополнительной поддержке волонтеров, участвующих в борьбе с коронавирусом, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации подготовить при участии Ассоциации волонтерских центров, бизнес-сообщества и представить предложения о дополнительных мерах поддержки добровольцев (волонтеров), активно участвующих в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и в преодолении негативных социальных последствий ее распространения", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВладимир ПутинОбщество
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