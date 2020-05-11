Путин поручил подумать о поддержке волонтеров, борющихся с коронавирусом

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 20 мая представить идеи о дополнительной поддержке волонтеров, участвующих в борьбе с коронавирусом, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации подготовить при участии Ассоциации волонтерских центров, бизнес-сообщества и представить предложения о дополнительных мерах поддержки добровольцев (волонтеров), активно участвующих в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и в преодолении негативных социальных последствий ее распространения", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.