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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T11:25
https://ria.ru/20200511/1571269485.html
Власти Ирана планируют открыть школы с 16 мая
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570591734_0:254:2738:1794_1036x0_80_0_0_10fa261daa76255ca9396761cd2683af.jpg
РИА Новости

Власти Ирана планируют открыть школы с 16 мая

11:25 11.05.2020
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© РИА Новости / Антон БыстровСитуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
© РИА Новости / Антон Быстров
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 11 мая - РИА Новости. Власти Ирана планируют открыть школы с 16 мая, сообщил официальный представитель правительства страны Али Рабии.
"Мы приняли решение открыть все школы с 16 мая с соблюдением всех медицинских предписаний, однако присутствие там учеников не будет обязательным", - сказал он в эфире телеканала IRINN.
В Иране с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, по настоящее время выявлено более 107,6 тысячи случаев заболевания, из которых 6640 - со смертельным исходом. Выздоровели при этом порядка 86 тысяч человек.
Одной из первых предпринятых мер было решение на местном уровне закрыть школы и другие учебные заведения. По мере распространения коронавируса распоряжение распространили по всей стране, но на определенный период, который неоднократно продлевался. При этом для школьников занятия по тем или иным предметам были организованы иранским телевидением.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Художники против коронавируса: граффити в разных городах мира
© AFP 2020 / Andreas Solaro

Художник TV Boy нарисовал на стене неподалеку от древнего Колизея героев фильма "Римские каникулы", противостоящих COVID-19.

Граффити на стене возле Колизея в центре Рима
1 из 7

Художник TV Boy нарисовал на стене неподалеку от древнего Колизея героев фильма "Римские каникулы", противостоящих COVID-19.

© AFP 2020 / Andreas Solaro
© AFP 2020 / Filippo Monteforte

Близ римского Чайна-тауна появился рисунок с предостережением о витающей в воздухе эпидемии невежества.

Граффити на стене в Риме
2 из 7

Близ римского Чайна-тауна появился рисунок с предостережением о витающей в воздухе эпидемии невежества.

© AFP 2020 / Filippo Monteforte
© AP Photo / Thanassis Stavrakis

В Афинах 16-летний автор S.F. изобразил на крыше многоквартирного дома женщину в медицинской маске — своеобразный призыв беречь себя.

Художник рисует граффити на крыше дома в Афинах
3 из 7

В Афинах 16-летний автор S.F. изобразил на крыше многоквартирного дома женщину в медицинской маске — своеобразный призыв беречь себя.

© AP Photo / Thanassis Stavrakis
© AP Photo / Markus Schreiber

Автор фрески, появившейся на стене в берлинском районе Пренцлауэр-Берг, попытался выразить страх горожан перед новым коронавирусом.

Граффити на стене в Берлине
4 из 7

Автор фрески, появившейся на стене в берлинском районе Пренцлауэр-Берг, попытался выразить страх горожан перед новым коронавирусом.

© AP Photo / Markus Schreiber
© REUTERS / Aly Song

Граффити на строительной площадке в Шанхае.

Граффити на стене в Шанхае
5 из 7

Граффити на строительной площадке в Шанхае.

© REUTERS / Aly Song
© AFP 2020 / Indranil Mukherjee

Даже Будда не пренебрег бы защитной маской, убежден уличный художник из Мумбаи.

Граффити на стене в Мумбаи
6 из 7

Даже Будда не пренебрег бы защитной маской, убежден уличный художник из Мумбаи.

© AFP 2020 / Indranil Mukherjee
© AFP 2020 / Piero Cruciatti

На стене больницы имени Папы Джованни XXIII в Бергамо художник изобразил медсестру, бережно держащую на руках Италию.

Изображение на стене больницы имени Папы Джованни XXIII в Бергамо
7 из 7

На стене больницы имени Папы Джованни XXIII в Бергамо художник изобразил медсестру, бережно держащую на руках Италию.

© AFP 2020 / Piero Cruciatti
1 из 7

Художник TV Boy нарисовал на стене неподалеку от древнего Колизея героев фильма "Римские каникулы", противостоящих COVID-19.

© AFP 2020 / Andreas Solaro
2 из 7

Близ римского Чайна-тауна появился рисунок с предостережением о витающей в воздухе эпидемии невежества.

© AFP 2020 / Filippo Monteforte
3 из 7

В Афинах 16-летний автор S.F. изобразил на крыше многоквартирного дома женщину в медицинской маске — своеобразный призыв беречь себя.

© AP Photo / Thanassis Stavrakis
4 из 7

Автор фрески, появившейся на стене в берлинском районе Пренцлауэр-Берг, попытался выразить страх горожан перед новым коронавирусом.

© AP Photo / Markus Schreiber
5 из 7

Граффити на строительной площадке в Шанхае.

© REUTERS / Aly Song
6 из 7

Даже Будда не пренебрег бы защитной маской, убежден уличный художник из Мумбаи.

© AFP 2020 / Indranil Mukherjee
7 из 7

На стене больницы имени Папы Джованни XXIII в Бергамо художник изобразил медсестру, бережно держащую на руках Италию.

© AFP 2020 / Piero Cruciatti
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Али РабииИранВ мире
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