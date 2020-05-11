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2020-05-11T11:23
https://ria.ru/20200511/1571269420.html
Белоруссия ожидает прибытия в Клайпеду первой партии саудовской нефти
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РИА Новости

Белоруссия ожидает прибытия в Клайпеду первой партии саудовской нефти

11:23 11.05.2020
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© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкКлайпедский морской порт
Клайпедский морской порт
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в фотобанк
Клайпедский морской порт. Архивное фото
МИНСК, 11 мая - РИА Новости. Белоруссия ожидает 12 мая прибытие в порт литовской Клайпеды первого танкера нефти, закупленной у Саудовской Аравии, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
В конце апреля Тищенко сообщил, что Минск закупил первую партию нефти у национальной нефтекомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco, объем - 80 тысяч тонн, с транспортировкой по морю.
"По последним данным, прибытие танкера в порт Клайпеды ожидается завтра", - сказал пресс-секретарь.
Ранее Тищенко сообщал РИА Новости, что поставки российской нефти в Белоруссию в мае подтверждены на уровне 1,13 миллиона тонн, при этом республика продолжит работу с альтернативными поставщиками сырья. Для полной загрузки двух своих НПЗ Белоруссии необходимо ежемесячно около 2 миллионов тонн нефти, такой объем и был поставлен для переработки в апреле. До этого, с начала текущего года, оба НПЗ республики были загружены наполовину из-за ценовых разногласий с основным и традиционным поставщиком - Россией.
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Продолжая закупать российскую нефть с поставками по магистральному нефтепроводу "Дружба" и по железной дороге, Белоруссия работает с альтернативными маршрутами транспортировки сырья на свои НПЗ - по морю, с перевалкой в портах в Одессе и Клайпеде. Из порта в Одессе поставка идет по трубе Одесса-Броды и далее по одной из веток магистрального нефтепровода "Дружба" - на НПЗ в белорусском Мозыре, из порта в Клайпеде - по железной дороге на НПЗ в Новополоцке.
В частности, Минск покупает нефть у госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), были также разовые закупки норвежской нефти. Кроме того, источник в нефтяной сфере сообщал РИА Новости, что страна намерена до конца года начать прокачку нефти по трубе из Польши на НПЗ в Мозыре, а объем поставок предполагается в размере около 100 тысяч тонн в месяц.
В апреле белорусский президент Александр Лукашенко на фоне падения мировых цен на нефть поручил создать в стране стратегический запас нефти и нефтепродуктов на непредвиденные случаи.
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21 марта, 12:12
Лукашенко рассказал о реакции Москвы на предложения Минска по нефти
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Обсудить 2
КлайпедаАлександр ЛукашенкоПольшаСаудовская АравияБелоруссияЭкономика
Популярные комментарии
Ну тут всё ясно. Если даже и Саудовской Аравии нефть получается конкурентнее. Или кто-то думает что Белоруссия на 2 раза дороже её там покупает лишь бы навредить России? Нет она не такая богатая. Просто те кто называют белоруссию братской намеренно завышают цены лишь бы премии не падали и жить за их счёт.
11 мая, 11:43
Свобода Слова
400006
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