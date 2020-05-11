Путин поручил подготовить рекомендации по отмене ограничений в регионах

Министерство здравоохранения и Роспотребнадзор продолжат контролировать ситуацию с распространением COVID-19, учитывая прирост диагностированных, инфицированных и госпитализированных больных с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией, для выявления возникающих очагов.

Помимо этого, к 1 июня правительство должно разработать общенациональный план действий для "восстановления занятости и доходов населения, роста экономики и долгосрочных структурных изменений" в ней.

Среди других поручений главы государства:

— представить идеи по допподдержке волонтеров, участвующих в борьбе с COVID; представить идеи по допподдержке волонтеров, участвующих в борьбе с COVID; — подготовить предложения о льготном исчислении стажа медикам за период работы с заразившимися коронавирусом; подготовить предложения о льготном исчислении стажа медикам за период работы с заразившимися коронавирусом; — сформировать предложения по развертыванию полевых госпиталей в регионах в связи с распространением инфекции; сформировать предложения по развертыванию полевых госпиталей в регионах в связи с распространением инфекции; — проработать меры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций по аналогии с бизнесом; проработать меры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций по аналогии с бизнесом; — изучить вопрос об увеличении размера бюджетного кредита для регионов; изучить вопрос об увеличении размера бюджетного кредита для регионов; — проработать вопрос о включении предприятий, производящих средства реабилитационной направленности, в перечень наиболее пострадавших отраслей; проработать вопрос о включении предприятий, производящих средства реабилитационной направленности, в перечень наиболее пострадавших отраслей; — главы регионов должны обеспечить социально ориентированным НКО, оказывающим соцподдержку гражданам, возможность продолжить работу в условиях введенных ограничений, а также сохранить закупки услуг у них; главы регионов должны обеспечить социально ориентированным НКО, оказывающим соцподдержку гражданам, возможность продолжить работу в условиях введенных ограничений, а также сохранить закупки услуг у них; — ускорить выделение трех миллиардов рублей на поддержку социально ориентированных НКО и благотворительных организаций; ускорить выделение трех миллиардов рублей на поддержку социально ориентированных НКО и благотворительных организаций; — выделить деньги на доплаты работникам организаций соцобслуживания и помогающим инвалидам и детям. выделить деньги на доплаты работникам организаций соцобслуживания и помогающим инвалидам и детям.

Распространение коронавирусной инфекции

В России число выявленных пациентов с COVID-19 превысило 221 тысячу, более 39 тысяч из них вылечились, 2009 больных погибли.

Москве и большинстве регионов продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции: в столице его уже продлили до 31 мая. Кроме того, жителей города обязали носить перчатки и маски в общественном транспорте, магазинах и на работе. Аналогичные меры действуют в ряде других областей.

Власти настоятельно призывают граждан не покидать свои дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а в случае выхода на улицу держаться на расстоянии как минимум в метр-полтора от окружающих.