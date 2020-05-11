Путин поручил подготовить рекомендации по отмене ограничений в регионах

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Владимир Путин поручил кабинету министров и рабочей группе Госсовета к 12 мая подготовить рекомендации по поэтапному снятию ограничений, введенных из-за коронавируса, в регионах. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Министерство здравоохранения и Роспотребнадзор продолжат контролировать ситуацию с распространением COVID-19, учитывая прирост диагностированных, инфицированных и госпитализированных больных с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией, для выявления возникающих очагов.
Помимо этого, к 1 июня правительство должно разработать общенациональный план действий для "восстановления занятости и доходов населения, роста экономики и долгосрочных структурных изменений" в ней.
Среди других поручений главы государства:
—представить идеи по допподдержке волонтеров, участвующих в борьбе с COVID;
—подготовить предложения о льготном исчислении стажа медикам за период работы с заразившимися коронавирусом;
—сформировать предложения по развертыванию полевых госпиталей в регионах в связи с распространением инфекции;
—проработать меры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций по аналогии с бизнесом;
—изучить вопрос об увеличении размера бюджетного кредита для регионов;
—проработать вопрос о включении предприятий, производящих средства реабилитационной направленности, в перечень наиболее пострадавших отраслей;
—главы регионов должны обеспечить социально ориентированным НКО, оказывающим соцподдержку гражданам, возможность продолжить работу в условиях введенных ограничений, а также сохранить закупки услуг у них;
—ускорить выделение трех миллиардов рублей на поддержку социально ориентированных НКО и благотворительных организаций;
—выделить деньги на доплаты работникам организаций соцобслуживания и помогающим инвалидам и детям.
Распространение коронавирусной инфекции
В России число выявленных пациентов с COVID-19 превысило 221 тысячу, более 39 тысяч из них вылечились, 2009 больных погибли.
В Москве и большинстве регионов продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции: в столице его уже продлили до 31 мая. Кроме того, жителей города обязали носить перчатки и маски в общественном транспорте, магазинах и на работе. Аналогичные меры действуют в ряде других областей.
Власти настоятельно призывают граждан не покидать свои дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а в случае выхода на улицу держаться на расстоянии как минимум в метр-полтора от окружающих.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.