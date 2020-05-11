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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T12:12
https://ria.ru/20200511/1571269356.html
Путин поручил подготовить рекомендации по отмене ограничений в регионах
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571041504_0:46:2303:1341_1036x0_80_0_0_0a0e146c11a2282979185c4e6493efc7.jpg
РИА Новости

Путин поручил подготовить рекомендации по отмене ограничений в регионах

11:22 11.05.2020 (обновлено: 12:12 11.05.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в защитных масках
Сотрудники полиции в защитных масках
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Владимир Путин поручил кабинету министров и рабочей группе Госсовета к 12 мая подготовить рекомендации по поэтапному снятию ограничений, введенных из-за коронавируса, в регионах. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Министерство здравоохранения и Роспотребнадзор продолжат контролировать ситуацию с распространением COVID-19, учитывая прирост диагностированных, инфицированных и госпитализированных больных с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией, для выявления возникающих очагов.
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Помимо этого, к 1 июня правительство должно разработать общенациональный план действий для "восстановления занятости и доходов населения, роста экономики и долгосрочных структурных изменений" в ней.
Среди других поручений главы государства:
представить идеи по допподдержке волонтеров, участвующих в борьбе с COVID;
подготовить предложения о льготном исчислении стажа медикам за период работы с заразившимися коронавирусом;
сформировать предложения по развертыванию полевых госпиталей в регионах в связи с распространением инфекции;
проработать меры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций по аналогии с бизнесом;
изучить вопрос об увеличении размера бюджетного кредита для регионов;
проработать вопрос о включении предприятий, производящих средства реабилитационной направленности, в перечень наиболее пострадавших отраслей;
главы регионов должны обеспечить социально ориентированным НКО, оказывающим соцподдержку гражданам, возможность продолжить работу в условиях введенных ограничений, а также сохранить закупки услуг у них;
ускорить выделение трех миллиардов рублей на поддержку социально ориентированных НКО и благотворительных организаций;
выделить деньги на доплаты работникам организаций соцобслуживания и помогающим инвалидам и детям.

Распространение коронавирусной инфекции

В России число выявленных пациентов с COVID-19 превысило 221 тысячу, более 39 тысяч из них вылечились, 2009 больных погибли.
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В Москве и большинстве регионов продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции: в столице его уже продлили до 31 мая. Кроме того, жителей города обязали носить перчатки и маски в общественном транспорте, магазинах и на работе. Аналогичные меры действуют в ряде других областей.
Власти настоятельно призывают граждан не покидать свои дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а в случае выхода на улицу держаться на расстоянии как минимум в метр-полтора от окружающих.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВладимир ПутинЭкономика
Популярные комментарии
С моей зарплаты берут 30% страховых взносов ежемесячных. Неужели я не имею право получить бесплатно одну маску перед входом в метро или автобус за проезд в которых я тоже плачу деньги? Где вообще мои деньги за 25 лет которые уходят на налоги? Что обнищали и разворовали всё и не могут население обеспечить масками бесплатными? Вводят штрафы, ставят автоматы по продаже масок. Что вообще происходит?
11 мая, 11:48
Костька Анучаев
3520101
С этого дня я больше не буду участвовать в благотворительности и подавать милостыню в церкви. Вся моя помощь будет в рамках налогов с заработной платы и то попрошу работодателя платить мне черную зарплату. В тяжелый для страны момент государство ввело штрафы и маски продают людям за деньги, так зачем кормить чинушу налогами если он тебе не поможет.
11 мая, 12:13
Костька Анучаев
2611002
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