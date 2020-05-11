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Путин поручил проработать вопрос бюджетного кредита для регионов
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РИА Новости

Путин поручил проработать вопрос бюджетного кредита для регионов

11:20 11.05.2020 (обновлено: 11:42 11.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ В. Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 20 мая проработать вопрос об увеличении предельного размера бюджетного кредита для регионов с возвратом в декабре 2020 года, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы и представить предложения... об увеличении в 2020 году предельного размера бюджетного кредита, предоставляемого субъекту РФ на пополнение остатков средств на счете бюджета субъекта РФ, предусмотрев срок возврата такого кредита в декабре 2020 года. При необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство РФ", - говорится в сообщении.
Срок исполнения поручения - 20 мая. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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РоссияМихаил МишустинВладимир ПутинЭкономика
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